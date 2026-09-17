हूती ने देसी मिसाइल से मार गिराया सऊदी अरब का फाइटर जेट F-15 विमान, मलबे के पास मना रहे जश्न, देखें- वीडियो

हूती का दावा है कि उसने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को अपनी देसी मिसाइल से ही मार गिराया है. हूती के लड़ाके इस फाइटर जेट के मलबे के पास उसे मार गिराने का जश्न मनाते भी दिख रहे हैं.

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हूतियो ने मार गिराया सऊदी अरब का फाइटर जेट F15 विमान @xवीडियो से ग्रैब

हूती ने देसी मिसाइल से मार गिराया F-15 फाइटर जेट

सऊदी का यह विमान यमन के आसमान में लगा रहा था चक्कर

विमान के मलबे पर जाकर जश्न मनाते दिखे हूती के लड़ाके

सऊदी अरब ने अभी तक नहीं की है ऐसे नुकसान की पुष्टि

सऊदी अरब पर हूती लगातार अपने हमले तेज करता जा रहा है. उसने बुधवार को सऊदी सेना का एक फाइटर जेट F-15 मार गिराने का दावा किया है. बता दें F-15 फाइटर जेट अमेरिका द्वारा बनाए गए शक्तिशाली फाइटर जेट्स में से एक है, जो ऑल वेदर लड़ाकू विमान है. यह अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में एक है, जो अपने आसपास आने वाले खतरों को भांप कर उनसे बचने में भी कारगर माना जाता है लेकिन हूती का दावा है कि उसने यह लड़ाकू विमान अपनी देसी मिसाइल से ही मार गिराया है. हूती विद्रोही इस वीडियो में एक जेट विमान के मलबे के पास उसे गिराने का जश्न मनाते भी दिख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह F-15 फाइटर जेट जैसे ही यमन के आसमान में दिखाई दिया तो येमेनी सुरक्षा बलों ने इसे निशाना बनाने की ठान ली. हूतियों का दावा है कि उसने एक लोकल मिसाइल की मदद से ही इस फाइटर जेट को नेस्तनाबूद कर दिया है. बता दें येमेनी सुरक्षा बल ईरान समर्थित हूतियों की सैन्य विंग है.

The wreckage of a Saudi F-15 fighter jet in Marib, Yemen, after the Houthis claimed they shot down the aircraft on September 16. The Houthi claim remains unverified, and Saudi authorities have not confirmed the loss. pic.twitter.com/nkphzdmM54 — Ebrahim Zolfaghari (@IranTimes72) September 16, 2026

हूती सेना के प्रवक्ता ने X पर जारी एक बयान में कहा, ‘यमन की सेना ने स्थानीय स्तर पर बनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया. यह जेट मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में अपनी सेना की तैनाती के समर्थन में हमले की कार्रवाई कर रहा था.’

हूतियों के समर्थन वाले संगठन ‘अंसार अल्लाह’ ने इस फाइटर जेट को मार गिराने और इसके बाद उसके ध्वस्त होने का फुटेज जारी किया है. यमन के मारिब में फाइटर जेट का मलबा भी दिख रहा है. वीडियो में आसमान में एक विमान को ट्रैक करते हुए दिखाया गया है और फिर उसकी तरफ एक मिसाइल जैसी चीज दागी जाती है. इसके बाद एक तेज चमक दिखाई देती है और विमान से मलबा गिरता हुआ नजर आता है.