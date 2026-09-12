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AI कैसे खत्म कर सकता है इंसानों की पूरी नस्ल को? जानें विशेषज्ञों के 4 सबसे बड़े डर

AI: 27 साल के जैकब का दावा है कि न तो एंथ्रोपिक और न ही ChatGPT बनाने वाली OpenAI , AI सुरक्षा को लेकर 'ज़िम्मेदारी से काम कर रहे' हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 12, 2026, 2:03 PM IST
AI कैसे खत्म कर सकता है इंसानों की पूरी नस्ल को? जानें विशेषज्ञों के 4 सबसे बड़े डर
रिसर्च ग्रुप 'क्रिमसन फ्लेयर' की रिपोर्ट के अनुसार, AI 'कम जानकारी वाले बुरे इरादे रखने वाले लोगों को विस्फोटक, या केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने के खास तरीके बता सकता है'. (photo credit, AI)

AI: अब तक लोगों को डर था कि एआई उनकी नौकरियां छीन सकता है. एंथ्रोपिक कंपनी के एक बड़े रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने इस्तीफा देते हुए दुनिया को चेतावनी दी कि  यह टेक्नोलॉजी दशक के अंत तक ‘हम सभी को खत्म’ कर सकती है. खासकर तब, जब यह ‘सुपरइंटेलिजेंट’ (बेहद बुद्धिमान) हो जाए. एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती आतंकवादी एआई तकनीक की मदद से मिसाइलों को विकसित कर रहे हैं. ये रिपोर्ट्स साफ संकेत दे रही हैं कि एआई इंसानी वजूद को भी चुनौती दे सकता है. आइये समझते हैं कि एआई कैसे इंसानों की पूरी रेस को खत्म कर सकता है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खतरे के इतने गंभीर होने की एक वजह यह है कि इंसानों के खत्म होने के कई संभावित रास्ते हो सकते हैं. AI से जुड़े ‘सबसे बुरे हालात’ (worst-case scenarios) की लिस्ट में गलत जानकारी फैलाकर राजनीतिक उथल-पुथल मचाने से लेकर धरती के पर्यावरण को हमेशा के लिए बदलने तक की बातें शामिल हैं. AI का सबसे खतरनाक हमला तब हो सकता है जब यह टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने और उनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाए.

और पढ़ें: क्या हूती मिसाइल बनाने के लिए कर रहे AI का इस्तेमाल? एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

महत्वपूर्ण सिस्टम की हैकिंग

सुपरइंटेलिजेंट AI से जुड़े ज़्यादातर खतरे उस चीज़ से पैदा होते हैं जिसे रिसर्चर ‘अलाइनमेंट प्रॉब्लम’ (तालमेल की समस्या) कहते हैं. इसका मूल विचार यह है कि एक बार जब हम खुद से ज़्यादा बुद्धिमान AI बना लेते हैं, तो हमें यह पक्का करने में मुश्किल हो सकती है कि उसके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों के साथ ‘मेल खाते’ रहें. OpenAI के बनाए 1,000 से ज़्यादा AI बॉट्स अपने सुरक्षित माहौल से बाहर निकल आए और Hugging Face को हैक कर लिया.

कुछ रिसर्चर को चिंता है कि ज़्यादा ताकतवर AI मॉडल में भी इसी तरह की ‘अलाइनमेंट एरर’ (लक्ष्य और काम के बीच तालमेल की गड़बड़ी) हो सकती है, और इसका असर कहीं ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है. बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर मार्क ली ने ‘डेली मेल’ को बताया कि यह ‘हथियारबंद रोबोट’ से भी बड़ा खतरा है. उदाहरण के लिए, अगर नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या न्यूक्लियर पावर स्टेशन के कंट्रोल सिस्टम पर हमला होता है, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है.

समाज में अफरा-तफरी फैलाना

एक AI को हमारी जानी-पहचानी ज़िंदगी को खत्म करने के लिए इंसानियत को सीधे नुकसान पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है. सरे इंस्टीट्यूट फॉर पीपल-सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉ. एंड्रयू रोगोयस्की बताते हैं कि एक ‘सच में स्मार्ट AI’ यह समझ जाएगा कि वह इंसानियत पर निर्भर है. एक ‘ज़्यादा खतरनाक’ संभावना यह है कि AI गलत जानकारी और प्रोपेगैंडा के ज़रिए धीरे-धीरे इंसानों को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं, जिससे इंसानों के बीच भयानक टकराव हो सकता है.

न्यूक्लियर वॉर

एआई के कारण सबसे बड़ा खतरा उन हथियारों से है जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि एक बेकाबू AI न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है. अभी नौ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और उनके पास कुल मिलाकर लगभग 12,187 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं. अगर इनमें से कोई भी देश किसी ऐसे AI के काबू में आ जाए जो इंसानी हितों के खिलाफ काम करता हो, तो उन हथियारों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है.

घातक जैविक हथियार

यह भी हो सकता है कि AI अपनी इच्छाओं से मानवता को नष्ट न करे, बल्कि खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने के इच्छुक लोगों के हाथों में खतरनाक उपकरण सौंपकर ऐसा करे. हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया या वायरस को बनाने के लिए पहले पूरे देशों की मिली-जुली जानकारी और फ़ंडिंग की ज़रूरत होती थी. शोधकर्ताओं ने पाया है कि AI मॉडल से सुरक्षा प्रतिबंध हटाकर जैविक हमलों के बारे में सलाह ली जा सकती है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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