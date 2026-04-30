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कैसे 4 विशाल ईरानी टैंकरों ने खुद को 'इराकी' बताकर ट्रंप की नेवल घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की? लोड है 80 लाख बैरल तेल
Iran Oil Smuggling: विंडवर्ड AI ने 4 प्रतिबंधित टैंकरों के एक समूह को चिह्नित किया है, जो अपनी लोकेशन छिपा रहे हैं. ये सभी होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में देखे गए हैं.
Iran Oil Smuggling: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए बंदरगाहों की नाकेबंदी को और भी सख्त कर दिया है. इस बीच एक नई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए तेल की तस्करी शुरू कर दी है. ईरान के समुद्री तेल टैंकर इराकी जहाजों का रूप धरकर करोड़ों डॉलर का कच्चा तेल इधर-उधर कर रहे हैं.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्री इंटेलिजेंस विंडवर्ड एआई (Windward AI ) का कहना है कि ईरान ने करीब 800 मिलियन डॉलर यानी 75,98 करोड़ रुपये के तेल की तस्करी की है.
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लोकेशन डेटा में हेरफेर का खेल
विंडवर्ड AI ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित टैंकरों का एक समूह अपने लोकेशन डेटा में हेरफेर कर रहा है. वे खुद को इराक के तट पर लंगर डाले हुए दिखाते हैं, जबकि असल में वे चुपके से ईरानी बंदरगाहों पर ईरानी तेल भर रहे होते हैं. एक बार तेल लोड हो जाने के बाद, ये जहाज AIS पर फिर से दिखाई देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कार्गो की शुरुआत इराक से हुई है.
कंपनी ने कहा, इस धोखेबाज तरीके की अब और भी ज़्यादा बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि ये जहाज दो दर्जन से ज़्यादा टैंकरों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जो इस समय होर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए हैं.
इन चार टैंकरों के जरिए हो रही तस्करी
अपनी लोकेशन छिपाने वाले टैंकरों में चार VLCC (बहुत बड़े कच्चे तेल के टैंकर) शामिल हैं. एलिसिया (Alicia IMO 9281695), आरएचएन (IMO 9208215), स्टार फारेस्ट (Star Forest 9237632), और एक्वा (Aqua IMO 9248473). ये टैंकर अलग-अलग देशों के झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें Curacao और Malawi जैसे देशों की फर्जी रजिस्ट्रेशन भी शामिल हैं.
कुल कितने तेल की हुई तस्करी
विंडवर्ड ने कहा, “इन चार VLCCs में से, हर एक टैंकर में लगभग 20 लाख बैरल तेल आ सकता है. इस हिसाब से, चारों टैंकरों में कुल 80 लाख बैरल तेल आ जाएगा, जिसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से लगभग 80 करोड़ डॉलर होगी.
ट्रंप ने क्या कहा
ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी तब तक जारी रखेंगे, जब तक कि ईरान अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने वाले किसी समझौते पर सहमत नहीं हो जाता. इसके अगले दिन ट्रंप ने कहा कि ईरान अब सरेंडर करेगा. ईरान छटपटा रहा है.
अमेरिकी प्रशासन ने मांग की है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन (enrichment) कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे. तेहरान का कहना है कि संवर्धन करना उसका संप्रभु अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
बड़ी बातें
- ईरान के साथ व्यापार करने वाले और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित 10 टैंकरों लोकेशन डेटा में हेरफेर कर रहे हैं
- वे खुद को इराक के बसरा (Basrah) तट के पास लंगर डाले हुए दिखाते हैं
- बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरानी बंदरगाहों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है
- बुधवार तक दो दर्जन से ज्यादा टैंकर होर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए हैं
- इस नाकेबंदी के कारण ईरान के तेल की लोडिंग और निर्यात आधे से भी कम हो गया है
- ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी 13 अप्रैल को शुरू हुई थी
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