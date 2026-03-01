Hindi World Hindi

How Did Enmity Between Iran And America Escalate Once Israel Was Friend Know Full Story

कैसे बढ़ती गई ईरान और अमेरिका की दुश्मनी? कभी इजराइल से भी थी शिया-बहुल Iran की दोस्ती, जानें पूरी कहानी

साल 1941 में ईरान की सत्ता संभालने वाले शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व में ईरान पश्चिमी देशों और अमेरिका के बेहद करीब था. अमेरिका से नजदीकी के कारण ईरान और इजराइल के बीच संबंध भी अच्छे थे.

(फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

Iran-Israel-America Relationship: दुनिया में जब भी दो कट्टर दुश्मनों की चर्चा होती है तब ईरान-इजराइल और ईरान-अमेरिकी का जिक्र सबसे पहले होता है. आज अमेरिका और इजराइल ईरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं. लेकिन ये दुश्मनी बहुत पुरानी नहीं है. एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका-इजराइल ईरान के सहयोगी हुआ करते थे. आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 1948 में में जब पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम-बहुल देशों ने नए देश इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था तब शिया-बहुल ईरान ने इसे स्वीकार किया था. फिर सवाल उठता है कि इस दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई जो आज एक दूसरे को मिटा देने की कसमों तक आ गई है. आइये जानते हैं विस्तार से.

जब ईरान-अमेरिका दोस्त थे

1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में एक बार फिर तख्तापलट किया. इस तख्तापलट में मोहम्मद मोसद्देग को सत्ता से हटाकर शाह को फिर से ईरान का नेतृत्व सौंपा गया. शाह के शासन में इजराइल ने तेहरान में एक दूतावास भी खोला. जल्द ही ईरान इजरायल को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश भी बन गया. इस दौर में इजराइल और ईरान के बीच सैन्य सहयोग भी था.

1979 की इस्लामिक क्रांति और दुश्मनी की शुरुआत

1978 तक ईरान में शाह पहलवी और उनके शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे थे. ईरान के लोगों के एक बड़े वर्ग में शाह के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि वह फ़िलिस्तीनियों के अधिकार के खिलाफ काम कर रहे थे. 1979 तक ईरान में गृहयुद्ध के हालात बन गए. हालात इतने बिगड़े कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा. इसके बाद विपक्षी नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री बनाया गया.

नए प्रधानमंत्री शापोर बख्तियार ने शाह के शासन में देश से निकाले गए धार्मिक नेता अयतोल्ला रुहोल्लाह खौमेनी को देश वापस आने की इजाजत दे दी. 12 फरवरी 1979 को खौमेनी फ्रांस से ईरान लौटे. देश वापस आते ही रूहोल्लाह खुमैनी ने अपनी इस्लामी सरकार बनाने की घोषणा कर दी. ईरान की सेना में भी विद्रोह हुआ और कुछ झड़पों के बाद शाह समर्थक सेना हार गई.

सत्ता संभालते ही रूहोल्लाह खुमैनी ने इजराइल को ‘इस्लाम का दुश्मन’ और ‘छोटा शैतान’ घोषित कर दिया. उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान भी कहा. 1980 और 90 के दशक में ईरान क्षेत्र में कई हथियारबंद समूह खड़े कर दिए. इसकी शुरुआत 1982 में लेबनान में हिज़्बुल्लाह से हुई. यमन में हूती और गाजा में हमास जैसे हथियार बंद शिया मिलिशिया खड़ी हुई जो इजराइल को चुनौती देने लगे.

अप्रैल 1979 में ईरान को इस्लामी गणतंत्र घोषित किया गया और रूहोल्लाह खुमैनी को देश का सर्वोच्च नेता. इस्लामिक क्रांति ने ईरान और इजराइल के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया. ईरान और अमेरिका के बीच के राजनयिक संबंध भी खत्म हो गए. इस्लामिक क्रांति के बाद शाह के समय दोस्त रहे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए. इसी समय अमेरिकी दूतावास में 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाने की घटना भी हुई. ये लोग 444 दिनों तक बंधक बन रहे. इस घटना ने दोनों देशों के संबंध हद से ज्यादा बिगाड़ दिए.

अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी ने इजराइल से भी सारे रिश्ते खत्म कर दिए. ईरानी नागरिकों के इजराइल जाने पर बैन लगा दिया गया. रूहोल्लाह खुमैनी ने फिलिस्तीनी मुद्दे को इस्लामी मुद्दा बना कर पेश किया. खुमैनी शासन में ईरान ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर आक्रामक रवैया अपनाया.

समय के साथ ईरान की दुश्मनी इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ती ही गई. ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इस दुश्मनी के बड़े कारणों में एक है. इजराइल ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए कई खुफिया ऑपरेशन किए. हमलों में कई हाई-प्रोफाइल परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया. सबसे बड़ी हत्या 2020 में हुई थी जब टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीज़ादेह को एक पिकअप ट्रक के पीछे लगी सैटेलाइट-मॉनिटर AI-कंट्रोल्ड मशीन गन से गोली मार दी गई.

पिछले एक साल में ये दूसरी बार है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल सीधे जंग के मैदान में हैं. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिया गया है. ईरान बदला लेने के लिए अरब देशों में मौजूद अमेरिका सैन्य अड्डों पर भी हमले कर रहा है. आने वाले कुछ दिन इतिहास की किसी बड़ी घटना का गवाह बन सकते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर है.