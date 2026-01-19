Hindi World Hindi

How Did Half Of The Marine Life Disappear 530 Million Years Ago

जब 'लहरों पर बना था कब्रिस्तान', कैसे 53 करोड़ साल पहले कैसे खत्म हो गए आधे समुद्री जीव

Marine Life: लगभग 530 मिलियन साल पहले, जब जटिल जानवरों की जिंदगी बस शुरू हुई थी, तो समुद्र में बड़े पैमाने पर मौत ने लगभग 45% समुद्री जीवों को खत्म कर दिया था.



Marine Life: पृथ्वी पर कई बार कयामत आई है. वैज्ञानिकों ने नए शोध में ऐसी ही एक तबाही का जिक्र किया है, जिसने 530 मिलियन (53 करोड़) साल पहले लगभग आधे समुद्री जीवों को खत्म कर दिया था. आइये जानते हैं कि समुद्र में आई उस प्रलय की कहानी.

एक जहरीली गैस ने लायी थी ये तबाही



अर्थ डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण चीन में यांग्त्जी प्लेटफॉर्म से मिले सेडिमेंट कोर इस तबाही के कारणों के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की ओर इशारा कहते हैं.

कैसे बनती है ये गैस



हाइड्रोजन सल्फाइड कम ऑक्सीजन वाले पानी में बनने वाली एक जहरीली गैस है.

हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों मारता है जीवों को

कम लेवल पर, हाइड्रोजन सल्फाइड जानवरों को स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन ज़्यादा लेवल पर यह उनके टिशू के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल रोक देता है.यह गैस सेल्स में एक ज़रूरी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, और CDC प्रोफ़ाइल सेंसिटिव अंगों में तेजी से ऑक्सीजन की कमी बताती है. यानी बड़ी मात्रा में ये गैस जीवों की जान ले सकती है.

कैसे हुआ यह शोध

पुराने सेडिमेंट में केमिकल फिंगरप्रिंट कई युगों तक रह सकते हैं, जिससे रिसर्चर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जानवर गायब हुए थे तो समुद्री पानी कैसा था. इससे लाखों और अरबों सालों पहले समुद्र में हो रहे बदलावों की जानकारी मिल जाती है.

किसने किया शोध



इस शोध को चीन के शीआन में नॉर्थवेस्ट यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट चाओ चांग ने लीड किया था. उनकी रिसर्च उन ट्रेस मेटल पर फोकस करती है जो पानी की केमिस्ट्री के साथ चलते हैं. चांग ने कहा, वह केमिकल सभी समुद्री जानवरों के लिए जानलेवा है.