पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया रही? जानिए कैसे पड़ोसी को लगा जोर का झटका

PM Modi in Israel: पूरी दुनिया में जहां पीएम मोदी के इजराइल दौरे को कूटनीतिक नजर से देखा जा रहा है वहीं पाकिस्तान को इसमें भी अपने खिलाफ साजिश नजर आ रही है.

Published date india.com Published: February 26, 2026 6:41 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- @narendramodi)
(फोटो क्रेडिट- @narendramodi)

PM Modi Israel visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल दौरे पर हैं. इजराइल में पीएम मोदी के पहुंचते ही दुनिया भर की मीडिया में इसे प्रमुखता से कवर किया गया. पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गर्मजोशी को लेकर खूब बात हो रही है. हालांकि पूरी दुनिया में जहां पीएम मोदी के इजराइल दौरे को कूटनीतिक नजर से देखा जा रहा है वहीं पाकिस्तान को इसमें भी अपने खिलाफ साजिश नजर आ रही है. आइये जानते हैं कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया रही.

पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हामिद मीर ने अपने यूट्यूब चैनल पर पीएम मोदी के इजराइल दौरे को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बता दिया. मीर ने कहा कि भारत और इजराइल अब रणनीतिक साझीदार हैं और इनके पीछे अमेरिका भी खड़ा है. मीर ने आगे कहा कि भारत अब सेंट्रल एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इजराइल के साथ मिलकर नए हथियारों का विकास भी कर रहा है. मीर ने कहा कि भारत-इजराइल दोस्ती से सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को है.

पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने कहा कि भारत अब बहुत आगे की सोच रहा है. चीमा ने कहा कि भारत भी अब रक्षा क्षेत्र में इजराइली मॉडल अपनाने जा रहा है जिससे पाकिस्तान को सावधान रहना चाहिए. कमर चीमा ने तो ये भी कह दिया कि भारत और इजराइल के साथ अब यूएई भी खुलकर खड़ा है. चीमा ने कहा कि भारत ने अपने बड़े मार्केट को सामने रखकर मुस्लिम देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया है और अब अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करता है तो कोई भी बोलने-टोकने नहीं आएगा.

पाकिस्तान की सरकार भी बौखलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर पाकिस्तान की सरकार भी बौखलाई हुई है. इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू के भारत के साथ “हेक्सागन ऑफ़ अलायंस” की बात करते ही पाकिस्तान ने इसे मुस्लिम देशों के खिलाफ साजिश करार दे दिया. पाकिस्तानी सीनेट ने एकमत से एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया जिसमें इस्लामिक देशों के “रेडिकल शिया एक्सिस” का मुकाबला करने के लिए भारत समेत अन्य देशों को साथ लाने के नेतन्याहू के प्लान की बुराई की गई है.

भारत के रक्षा सौदों पर नजर

पाकिस्तान के मीडिया चैनलों और कुछ समाचार पोर्टलों को देखने के बाद यही समझ में आता है कि इस समय पूरा पाकिस्तान भारत-इजराइल के बीच होने वाली किसी भी संभावित डिफेंस डील पर आंखें गड़ाए बैठा है. पाकिस्तान मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा स्काई स्टिंग और गोल्डन होराइजन जैसी मिसाइलों के बारे हो रही है. कहा जा रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है.

पीएम मोदी को मिला इजराइल का सर्वोच्च सम्मान

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल अवीव की यात्रा के बाद भारत-इजरायल के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदारी के उच्च स्तर पर हैं. इजरायल ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है. इस दौरे पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री को पहली बार इजरायल की संसद ‘नेसेट’ में संबोधन का अवसर मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो द‍िवसीय इजरायल की यात्रा के दूसरे द‍िन गुरुवार को भारत-इजरायल जॉइंट प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित क‍िया और कहा कि भारत और इजरायल पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है. किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. पीएम मोदी के इस बयान को पाकिस्तान को सीधी संदेश माना जा रहा है.

About the Author

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

