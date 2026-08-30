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ब्रह्मांड में आखिर कैसे बने होंगे तारे! गलत निकला पुराना नियम, वैज्ञानिकों की नई स्टडी ने चौंका ही दिया

वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा यानी मिल्की वे में मौजूद 110 तारों के समूहों का अध्ययन किया और पाया कि अलग-अलग जगहों पर बनने वाले तारों का आकार और संख्या एक जैसी नहीं होती. आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि तारे जिस जगह पैदा होते हैं, वहां के हालात उनके बनने के तरीके पर असर डाल सकते हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: August 30, 2026, 6:46 PM IST
ब्रह्मांड में आखिर कैसे बने होंगे तारे! गलत निकला पुराना नियम, वैज्ञानिकों की नई स्टडी ने चौंका ही दिया
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

क्या ब्रह्मांड में हर जगह तारे एक ही तरीके से बनते हैं? अब तक वैज्ञानिक काफी हद तक ऐसा ही मानते रहे हैं. मगर अब नई रिसर्च ने इस पुरानी सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा यानी मिल्की वे में मौजूद 110 तारों के समूहों का अध्ययन किया और पाया कि अलग-अलग जगहों पर बनने वाले तारों का आकार और संख्या एक जैसी नहीं होती. आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि तारे जिस जगह पैदा होते हैं, वहां के हालात उनके बनने के तरीके पर असर डाल सकते हैं.

पचास साल पहले का नियम

वैज्ञानिकों के पास तारों को लेकर एक नियम है, जिसे इनिशियल मास फंक्शन (IMF) कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो यह बताता है कि जब तारों का कोई समूह बनता है, तो उसमें छोटे और बड़े तारों की संख्या कितनी होनी चाहिए. इस नियम का इस्तेमाल पिछले 50 साल से ज्यादा समय से किया जा रहा है. खासकर दूर की आकाशगंगाओं को समझने में यह नियम काफी काम आता है, क्योंकि वहां मौजूद हर छोटे तारे को अलग-अलग देख पाना संभव नहीं होता.

और पढ़ें: आखिर कैसे बना हमारा ब्रह्मांड? बिग बैंग से मल्टीवर्स तक समझिए पूरी कहानी

वैज्ञानिकों ने 110 स्टार क्लस्टर में क्या देखा?

इस नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के 110 स्टार क्लस्टर यानी तारों के समूहों का अध्ययन किया. इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के Gaia मिशन से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया. Gaia ने हमारी आकाशगंगा के करीब दो अरब तारों की स्थिति और दूसरी जानकारियां जुटाई हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि इन 110 क्लस्टर में तारों के आकार का बंटवारा एक जैसा नहीं था. अलग-अलग क्लस्टर में एक खास जगह पर यह बदलाव अलग-अलग द्रव्यमान पर दिखाई दिया.

अलग-अलग तरीके से क्यों बनते हैं तारे

तारे गैस और धूल से बने बड़े-बड़े बादलों से पैदा होते हैं. इन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है. इन बादलों का तापमान और दूसरे हालात हर जगह एक जैसे नहीं होते. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गैस का बादल ज्यादा गर्म या ठंडा हो, तो उससे बनने वाले तारों का आकार और संख्या भी बदल सकती है. नई स्टडी में पुराने और नए स्टार क्लस्टर के बीच जो अंतर मिला है, वह इसी बात की ओर इशारा करता है कि तारों के जन्म के समय वहां के हालात बहुत मायने रखते हैं.

पुराना नियम पूरी तरह गलत नहीं हुआ

इस खोज का मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिकों ने तारों के बारे में अब तक जो कुछ समझा था, वह सब गलत साबित हो गया. असल बात यह है कि हर जगह एक ही नियम लगाने की धारणा शायद बहुत आसान थी. वैज्ञानिकों के मुताबिक, तारों के जन्म की जगह और उस समय वहां मौजूद परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए. यानी किसी दूसरी आकाशगंगा में तारों की संख्या और उनके कुल द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए मिल्की वे का वही नियम आंख बंद करके इस्तेमाल करना सही नहीं हो सकता.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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