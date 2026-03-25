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कैसे हुई थी Zubeen Garg की मौत? हो गया खुलासा- सिंगापुर की जांच रिपोर्ट में जाने क्या आया सामने
Zubeen Garg Death Case: बीते साल सितंबर महीने में सिंगापुर में जुबीन गर्ग का निधन हो गया था. नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए एक कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जुबीन सिंगापुर में थे.
Zubeen Garg Death Case: असम के सुपरस्टार सिंगर जुबीन गर्ग की सितंबर 2025 में सिंगापुर में हुई मौत को लेकर जांच की फाइनल रिपोर्ट सामने आई. रिपोर्ट से यह पता चला कि जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई थी, इसमें साजिश का कोई एंगल नहीं है. सिंगापुर के अखबार ‘Straits Times’ ने यह जानकारी दी है. बुधवार (25 मार्च) को एक स्टेट कोरोनर एडम नखोदा ने सिंगापुर पुलिस कोस्ट गार्ड (PCG) की इस जांच को सही ठहराया कि सिंगर ज़ुबीन गर्ग (Zubeen Garg Death Reason) की मौत में कोई साजिश नहीं थी.
शराब के नशे में थे जुबीन गर्ग
14 जनवरी को पुलिस कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डेविड लिम ने अदालत में बताया था कि गर्ग ने शराब पी थी और लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया था. इसके बाद वे यॉट (नौका) से पानी में कूद गए. उनके दोस्त उन्हें वापस तैरकर आने के लिए कहते रहे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी सांसें बंद हो गईं.
जुबीन में नहीं थी खुदकुशी की कोई प्रवृत्ति
लिम ने यह भी कहा कि गवाहों के मुताबिक, गर्ग के अंदर खुदकुशी की कोई प्रवृत्ति नहीं थी. उनकी मौत से पहले उन पर किसी तरह का दबाव या मजबूरी नहीं थी. उसी दिन यॉट के कप्तान के सहायक ने भी गवाही दी कि किसी ने गर्ग को शराब पीने या पानी में जाने के लिए मजबूर नहीं किया था. उन्होंने बताया कि सभी लोगों को पहले ही कहा गया था कि पानी में जाने से पहले लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है.
सिंगापुर क्यों गये थे जुबीन गर्ग?
ज़ुबीन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए एक कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सिंगापुर में थे. फेस्टिवल शुरू होने से पहले, वह एक यॉट ट्रिप पर गए थे. बताया जाता है कि इसका आयोजन असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्यों ने किया था और तैरते समय वह बेहोश हो गए. इसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जुबीन गर्ग को मृत घोषित कर दिया गया. सिंगापुर के अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डूबना बताई गई थी.
असम में चार लोगों पर हत्या का मामला
इस बीच, असम पुलिस ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया और दावा किया कि ज़ुबीन को जान-बूझकर शराब पिलाई गई और तैरने के लिए उकसाया गया. मामले की सुनवाई फिलहाल गुवाहाटी की एक सेशंस कोर्ट में चल रही है. मामले की रोजाना सुनवाई के लिए एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की गई है.
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