सालों से गिरफ्तारी से बचता रहा एल मेंचो, आखिर कैसे हुआ ढेर? जानिए ड्रग लॉर्ड के खात्मे की पूरी कहानी

El Mencho Encounter Story: दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड्स में शुमार एल मेंचो अब मारा जा चुका है. मेक्सिको के जालिस्को में हुई एक भीषण मुठभेड़ में सेना ने इस भगोड़े अपराधी का अंत कर दिया.

Published date india.com Updated: February 24, 2026 8:55 AM IST
By Gaurav Barar
El Mencho Killed: मेक्सिको की सरकार ने एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान में देश के मोस्ट वांटेड और खूंखार ड्रग लॉर्ड, नेमेसियो ओसेगुएरा रुबेन सर्वेंट्स उर्फ एल मेंचो को मार गिराया. एल मेंचो जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) का सरगना था, जिसे मेक्सिको ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे हिंसक आपराधिक संगठनों में से एक माना जाता है.

उस पर अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 125 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित कर रखा था. मेक्सिको के राष्ट्रीय रक्षा सचिवालय के अनुसार, यह ऑपरेशन जालिस्को राज्य के तपालपा नामक शहर में अंजाम दिया गया. जालिस्को वही इलाका है जहां से एल मेंचो ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी.

कैसे हुआ एल मेंचो का खात्मा?

सालों से चकमा दे रहे इस अपराधी तक पहुंचने के लिए सेना ने उसकी गर्लफ्रेंड की गतिविधियों को आधार बनाया. मेक्सिको के रक्षा मंत्री के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने एल मेंचो की गर्लफ्रेंड के एक बेहद करीबी और भरोसेमंद साथी की पहचान की थी. सेना ने उस पर पैनी नजर रखनी शुरू की. इसी कड़ी में, उस शख्स ने एल मेंचो की गर्लफ्रेंड को जालिस्को राज्य के पहाड़ी इलाके तपालपा के एक ग्रामीण कंपाउंड तक पहुंचाया.

सुरक्षा बल गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे. जब वह महिला उस परिसर से बाहर निकली, तो अधिकारियों को पुख्ता यकीन हो गया कि भारी सुरक्षा घेरे के बीच एल मेंचो उसी कैंपस के अंदर छिपा है. बिना वक्त गंवाए सेना ने अगले दिन तड़के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और ऑपरेशन शुरू कर दिया.

गुर्गों ने की अंधाधुंध फायरिंग

ऑपरेशन के दौरान, जब सेना ने एल मेंचो को घेरा, तो उसके गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. इस मुठभेड़ में कार्टेल के 9 अन्य सदस्य भी मारे गए और दो को गिरफ्तार किया गया.

सेना ने मौके से बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार जब्त किए हैं. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने इस अभियान की सफलता पर सेना की सराहना की और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्थानीय प्रशासनों के साथ पूरा समन्वय बनाया गया है और देश के अधिकांश हिस्सों में स्थिति सामान्य है.

मौत के बाद भड़की हिंसा

एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही उसके समर्थकों और कार्टेल के लड़ाकों ने मेक्सिको के कई राज्यों में प्रतिशोध की आग लगा दी. सुरक्षा बलों के अभियान को रोकने के लिए कार्टेल ने रोडब्लॉक की रणनीति अपनाई, जिसमें सड़कों पर गाड़ियों को आग लगाकर रास्ते जाम कर दिए गए.

जालिस्को के प्रमुख पर्यटन शहर पुएर्टो वलार्टा के ऊपर काले धुएं के बादल देखे गए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग हवाई अड्डे पर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए. सुरक्षा कारणों से कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं.

मेक्सिको के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्वाडलजारा में सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां देखी गईं. यह शहर आने वाले फुटबाल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, ऐसे में यहां की हिंसा ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है. भारत, अमेरिका और कई अन्य देशों ने अपने नागरिकों को जालिस्को, मिचोआकन और गुएरेरो जैसे राज्यों में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

अमेरिका का दबाव और खुफिया सहयोग

यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ है जब मेक्सिको पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारी दबाव था. ट्रंप ने मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स पर सीधी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी. हालांकि यह मेक्सिको का अपना ऑपरेशन था, लेकिन इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मेक्सिकी सेना को बधाई देते हुए कहा कि एल मेंचो अमेरिका में फेंटानिल जोकि एक घातक ड्रग है, की तस्करी करने वाला मुख्य अपराधी था. अमेरिका ने इसे दुनिया के लिए एक बड़ी जीत करार दिया.

कितना खतरनाक था मेंचो कार्टेल?

59 वर्षीय एल मेंचो का आपराधिक इतिहास दशकों पुराना था. 1990 के दशक में वह अमेरिका में हेरोइन तस्करी के आरोप में जेल काट चुका था. जेल से छूटने के बाद उसने मेक्सिको लौटकर जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल की नींव रखी. यह कार्टेल ड्रोन से बम गिराने और जमीन में बारूदी सुरंगे बिछाने की तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला गिरोह था.

2015 में इस कार्टेल ने सेना के एक हेलिकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया था. 2020 में इन्होंने मेक्सिको सिटी के पुलिस प्रमुख पर जानलेवा हमला किया था. अमेरिकी एजेंसी DEA के अनुसार, यह कार्टेल अमेरिका के सभी 50 राज्यों में सक्रिय है और फेंटानिल व मेथमफेटामाइन के व्यापार से सालाना अरबों डॉलर कमाता है.

