आखिर कैसे बनी 'दुनिया की छत'? नई रिसर्च ने खोला तिब्बती पठार का रहस्य

Mystery Of Tibetan Plateau: धरती की सबसे ऊंची जगह यानी 'तिब्बती पठार' का रहस्य अब खुलने लगा है. वैज्ञानिकों की नई स्टडी ने लगभग सबकुछ साफ कर दिया है.

Written by: Nandan Singh
Published: July 15, 2026, 11:31 AM IST
Roof Of The World
नई स्टडी ने खोला रहस्य. (Photo/Meta AI)
  • क्या है तिब्बती पठार का रहस्य
  • क्यों कहा जाता है ‘दुनिया की छत’
  • भारत की टेक्टोनिक प्लेट है वजह
  • वैज्ञानिकों ने सबकुछ किया साफ

Mystery Of Tibetan Plateau: यह सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों को उलझाता रहा है कि आखिर धरती की सबसे ऊंची जगह यानी ‘तिब्बती पठार’ आखिर बना कैसे. अब एक नई स्टडी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि इस पठार की बनावट सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि धरती के गहराई में चल रही प्रक्रियाओं से तय होती है. इस रिसर्च के अनुसार, भारत की टेक्टोनिक प्लेट धीरे-धीरे एशियाई प्लेट के नीचे धंसती गई, जिससे यह विशाल और ऊंचा पठार बना. यह प्रक्रिया करोड़ों सालों से चल रही है और आज भी जारी है. यही वजह है कि तिब्बती पठार को ‘दुनिया की छत’ कहा जाता है.

कैसे बना पठार

Nature Geoscience में छपी रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों ने पाया कि तिब्बती पठार के पश्चिमी और केंद्रीय हिस्सों का भूगर्भीय इतिहास अलग-अलग है. इसका मतलब है कि यह पूरा इलाका एक जैसा नहीं बना, बल्कि अलग-अलग समय और प्रक्रियाओं से तैयार हुआ है. स्टडी में यह भी सामने आया कि करीब 45 से 20 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट पश्चिमी हिस्से के नीचे ज्यादा तेजी से धंसी, जबकि केंद्रीय हिस्से तक वह बाद में पहुंची. इसी वजह से दोनों क्षेत्रों की ऊंचाई और संरचना में फर्क दिखता है.

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कैसे की गई रिसर्च

इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने साल 2017 से 2019 के बीच तिब्बत के अलग-अलग इलाकों खासकर Gerze और Rutog में जाकर सैंपल इकट्ठा किए. इन सैंपल्स को यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की लैब में भेजा गया, जहां खास तकनीकों से उनकी उम्र और संरचना का विश्लेषण किया गया. इसके साथ ही भूगर्भीय डेटा और फील्ड में जुटाई गई जानकारी को मिलाकर वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि लाखों साल पहले इस इलाके की सतह कैसी थी और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए.

यह खोज महत्वपूर्ण क्यों

तिब्बती पठार सिर्फ एक ऊंचा इलाका नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है. यहां से एशिया की 10 बड़ी नदियां निकलती हैं, जो अरबों लोगों को पानी देती हैं. इस नई खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि पहाड़ कैसे बनते हैं और धरती के अंदर क्या प्रक्रियाएं चलती हैं. इससे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिल सकती है. यह रिसर्च कुल मिलाकर यह बताती है कि हमारी धरती का इतिहास कितना जटिल और रोचक है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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