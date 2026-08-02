विदेश में नौकरी का सपना, मगर बना दिए साइबर ठग! रिपोर्ट ने खोली अंतरराष्ट्रीय गैंग की पूरी पोल

विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर लोगों को दक्षिण-पूर्व एशिया के साइबर स्कैम सेंटरों में ले जाया जाता है, जहां उनसे जबरन ऑनलाइन ठगी कराई जाती है. एपीजी की नई रिपोर्ट में मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोहों के खौफनाक नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है.

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

आमतौर पर लोग विदेश में अच्छी नौकरी या फिर बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं. मगर कई बार वहां पहुंचने के बाद उनके साथ जो होता है, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं होता. कई लोगों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उन्हें जबरन साइबर ठगी करने के काम में लगा दिया जाता है. एशिया-पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (APG) की मई 2026 में जारी रिपोर्ट में ऐसे ही बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है.

रिपोर्ट में पता चली चौंकाने वाली बातें

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर साइबर स्कैम सेंटर चल रहे हैं. ये सेंटर मुख्य रूप से म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और फिलीपींस के कुछ सीमावर्ती इलाकों और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में एक्टिव हैं. अपराधी ऐसे इलाकों को चुनते हैं, जहां कानून का सख्ती से पालन नहीं होता और निगरानी भी कम रहती है. अगर किसी जगह दबाव बढ़ने लगता है तो ये गिरोह अपना ठिकाना बदल लेते हैं.

फर्जी नौकरी सबसे बड़ा हथियार

रिपोर्ट बताती है कि इन गिरोहों का सबसे बड़ा हथियार फर्जी नौकरी का लालच है. लोगों को विदेश में शानदार नौकरी और अच्छी कमाई का भरोसा दिलाकर बुलाया जाता है. लेकिन वहां पहुंचते ही उनका पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज ले लिए जाते हैं. इसके बाद उन्हें दिन-रात ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता है. जो विरोध करता है, उसके साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और कैद जैसी घटनाएं भी होती हैं. कई मामलों में परिवार से फिरौती मिलने के बाद ही पीड़ितों को छोड़ा जाता है.

किन लोगों को बनाया जाता है निशाना

इन स्कैम सेंटरों में काम कराने के लिए अपराधी ऐसे युवाओं को ज्यादा निशाना बनाते हैं जिन्हें कंप्यूटर, सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी की थोड़ी-बहुत जानकारी हो. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ठगी के तरीके आसान हो गए हैं. इसलिए कम अनुभव वाले लोगों से भी साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है.

कैसे ठगी करता है गैंग

इन गैंग का ठगी करने का तरीका भी काफी सुनियोजित होता है. फर्जी निवेश योजनाओं का लालच, क्रिप्टोकरेंसी में मोटे मुनाफे का वादा, सोशल मीडिया पर दोस्ती, रोमांस स्कैम, नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ऐंठना इनके आम हथकंडे हैं. पहले पीड़ित का भरोसा जीता जाता है और फिर धीरे-धीरे उससे बड़ी रकम निकलवाई जाती है.

रिपोर्ट में क्या कुछ पता चला

रिपोर्ट में कई देशों के उदाहरण भी दिए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के ‘ऑपरेशन फायरस्टॉर्म’ के दौरान बैंकॉक में चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय स्कैम सेंटर पर छापा मारा गया था. वहां से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि सिर्फ दो महीनों में ऑस्ट्रेलिया के 13 लोगों से करीब 19 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ठगी की गई थी. इसके अलावा करीब 15 हजार और लोगों को निशाना बनाने की तैयारी चल रही थी.

कैसे होती है ठगी

बांग्लादेश में ठगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को विज्ञापन देखकर पैसे कमाने का झांसा दिया. शुरुआत में थोड़े पैसे लौटाकर भरोसा बनाया गया और बाद में करीब 21 लाख बांग्लादेशी टका की ठगी कर ली गई. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया और कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया.

फिलीपींस में हुई छापेमारी

फिलीपींस में भी ऐसे कई बड़े स्कैम सेंटर पकड़े गए. एक कार्रवाई के दौरान करीब 900 लोगों वाले परिसर पर छापा मारा गया, जहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. जांच में पता चला कि यह गिरोह ऑनलाइन सट्टेबाजी, क्रिप्टो सेवाओं और रोमांस स्कैम के जरिए करोड़ों रुपये कमा रहा था. एक अन्य अभियान में 2,700 से ज्यादा लोगों को ऐसे स्कैम सेंटरों से छुड़ाया गया, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे.

कैसे काम करता है गिरोह

रिपोर्ट के अनुसार, इन अपराधी गिरोहों के लिए सबसे जरूरी काम ठगी का पैसा छिपाना होता है. इसके लिए वे शेल कंपनियां बनाते हैं, फर्जी खातों का इस्तेमाल करते हैं, मनी म्यूल नेटवर्क चलाते हैं और फिर रकम को क्रिप्टोकरेंसी, हवाला, पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर और दूसरे तरीकों से वैध दिखाने की कोशिश करते हैं. बाद में यही पैसा रियल एस्टेट, लग्जरी गाड़ियों और दूसरे कारोबारों में लगाया जाता है.

हैरान करती है रिपोर्ट की बातें

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की वजह से ऐसे स्कैम सेंटर लंबे समय तक चलते रहते हैं. कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं.

एपीजी का कहना है कि इस खतरे से निपटने के लिए सिर्फ एक देश की कार्रवाई काफी नहीं होगी. देशों के बीच तेजी से सूचना साझा करना, संयुक्त जांच करना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानूनों को मजबूत बनाना, क्रिप्टो लेनदेन पर कड़ी नजर रखना और मानव तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा देना बेहद जरूरी है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते मिलकर कार्रवाई नहीं की गई, तो ये साइबर स्कैम नेटवर्क आने वाले समय में और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो सकते हैं. (इनपुट्स सहित)