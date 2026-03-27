Hindi World Hindi

How Iran War Economy Run Earning 139 Million Dollar A Day From Oil

ईरान की 'वार इकोनॉमी': युद्ध के बीच कैसे हर दिन कमा रहा है अरबों रुपये? होश उड़ा देंगे आंकड़े

Iran War Economy: रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गजरने के लिए ईरान ने जहाजों से 20 लाख डॉलर की भारी-भरकम रकम तक ली है.

(photo credit AI, for representation only)

Iran War Economy: अमेरिका-इजरायल के साथ जंग लड़ने से ईरान को भारी-भरकम नुकसान हुई है. लेकिन, एक मोर्चा ऐसा भी है जहां ईरान को फायदा हुआ है. ब्लूमबर्ग की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सिर्फ ईरान अच्छी तरह से तेल का निर्यात कर पा रहा है. इससे ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से, तेल की बिक्री से शायद करोड़ों डॉलर की अतिरिक्त कमाई की है.

Tankertrackers.com के एक्सपोर्ट अनुमानों के आधार पर, तेहरान ने मार्च में अब तक अपने मुख्य ‘ईरानी लाइट’ कच्चे तेल के मिश्रण की बिक्री से रोजाना लगभग $139 मिलियन कमाए हैं, जो फरवरी के 115 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. भारतीय मुद्रा में यह रकम 1300 करोड़ रुपये रोजाना के आसपास है.

ईरान की ज्यादा कमाई के कई कारण

तेहरान अकेला बड़ा निर्यातक है जो होर्मुज का इस्तेमाल कर सकता है

युद्ध से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं

ईरान का तेल काफी कम छूट पर बेचा जा रहा है

चीन ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है और उसका मित्र राष्ट्र भी है

वाशिंगटन ने ईरान के तेल निर्यात के प्रतिबंध कुछ समय के लिए हटा दिए हैं

कितने तेल का निर्यात कर पा रहा है ईरान

अनुमान है कि इस महीने ईरान का निर्यात, युद्ध से पहले के स्तर के लगभग बराबर – यानी रोजाना लगभग 1.6 मिलियन बैरल है.

क्या है ईरान के तेल निर्यात का रूट

ईरानी कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज़ ‘खर्ग द्वीप’ टर्मिनल पर तेल भरते रहते हैं और ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज’ के रास्ते फारसी खाड़ी से बाहर निकलते हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

कोलंबिया के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के सीनियर रिसर्च स्कॉलर रिचर्ड नेफ्यू ने कहा, ट्रंप प्रशासन असल में ईरान से तेल बेचने की भीख मांग रहा है. उन्होंने US विदेश विभाग में ईरान के लिए डिप्टी एनवॉय और प्रतिबंध नीति के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया है. मुझे तो लगा था कि ईरानी तेल की बिक्री रोकना अमेरिका की प्राथमिकता होगी.

Add India.com as a Preferred Source

किन देशों को नुकसान

इराक और कुवैत जैसे देशों को अपना उत्पादन तेजी से घटाना पड़ा है. संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब वैकल्पिक निर्यात मार्गों का इस्तेमाल करने के लिए तेज़ी से कदम उठा रहे हैं. ईरान ने टैंकरों में तेल भरना और उन्हें फ़ारसी खाड़ी से बाहर भेजना जारी रखा है.