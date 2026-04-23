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देखें कैसे होर्मुज में ईरान के नकाबपोश कमांडो ने भारत आ रहे जहाज पर किया कब्जा, पूरा Video आया सामने
Iranian Masked Commandos Seized Indian Ships: होर्मुज में ईरान ने भारत जा रहे जहाजों पर कब्जा कर लिया है. अब इसका वीडियो भी सामने आया है.
How Masked Iranian Commandos Seized India-Bound Ship: मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज (Strait of Hormuz) एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया है. ईरान की तरफ से भारत की तरफ आ रहे एक जहाज समेत दो व्यापारिक पोतों को जब्त करने की घटना ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है.
ईरान ने इस कार्रवाई के बाद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नकाबपोश कमांडो तेज रफ्तार नावों के जरिए जहाजों का पीछा करते, उन पर चढ़ते और उन्हें अपने नियंत्रण में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो किसी एक्शन फिल्म जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कहीं ज्यादा गंभीर है.
जिन जहाजों को कब्जे में लिया गया, उनमें पनामा ध्वज वाला MSC Francesca और लाइबेरिया ध्वज वाला Epaminondas शामिल है. Epaminondas जहाज दुबई से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था. इस घटना ने भारत के लिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है.
यहां देखें वीडियो-
Humiliation ultra pro max: Iran has released a video of its forces seizing the India-bound ship EPAMINONDAS. The ship was supposed to arrive at Mundra port in Modi ji’s gaon Gujarat but ended its journey at the Iranian coast instead. pic.twitter.com/zp3kesv9A0
— The Blank Page Official (@PageBlank) April 22, 2026
वीडियो में क्या दिख रहा है?
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईरानी सैनिक स्पीडबोट के जरिए जहाज के करीब पहुंचने हैं फिर सीढ़ियों के सहारे उस पर चढ़ जाते हैं. जहाज पर पहुंचने के बाद वे हथियारों के साथ तलाशी लेते हैं और इंजन रूम तक पहुंचते हैं. इस दौरान Epaminondas जहाज के ब्रिज यानी नियंत्रण कक्ष को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि सैनिकों ने गोलीबारी और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी भी क्रू सदस्य को चोट नहीं आई.
इस पूरे ऑपरेशन के पीछे Islamic Revolutionary Guard Corps यानी IRGC का हाथ बताया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में ‘मॉस्किटो फ्लीट’ का इस्तेमाल किया गया. ये छोटी, तेज और पकड़ में मुश्किल नावें होती हैं, जिनसे अचानक हमला करना आसान होता है.
ईरान का कहना है कि इन जहाजों के पास जरूरी अनुमति नहीं थी और उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर किया था, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ. साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को रेड लाइन माना जाएगा.
ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ा है. कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने एक ईरानी जहाज Touska को कब्जे में लेने का दावा किया था. माना जा रहा है कि ईरान की यह कार्रवाई उसी का जवाब है यानी ‘टिट-फॉर-टैट’ रणनीति का हिस्सा. इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयान भी चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरानी नौसेना कमजोर हो चुकी है.
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