How Many Americans Want Greenland And How Many Do Not Poll Reveals

कितने फीसदी अमेरिकियों को चाहिए ग्रीनलैंड, कितनों को नहीं, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

Greenland Poll: तीन-चौथाई अमेरिकियों का कहना है कि वे ट्रंप और अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की कोशिश का विरोध करते हैं.

Greenland Poll: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए जोर लगा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सामान्य अमेरिकी की राय इससे बेहद जुदा है. एक पोल में दावा किया गया है कि तीन-चौथाई अमेरिकियों का कहना है कि वे अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की कोशिश का विरोध करते हैं. यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के इलाके को बढ़ाने की कोशिश को अमेरिका की जनता से कड़ी चुनौती मिल रही है.

कितने अमेरिकी ट्रंप की कोशिशों के साथ

SSRS की ओर से किए गए एक नए CNN पोल के अनुसार, सिर्फ 25 फीसदी अमेरिकी ही डेनिश इलाके पर अमेरिका के कंट्रोल करने की कोशिश के पक्ष में हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक इस मुद्दे पर लगभग बराबर बंटे हुए हैं, जिसमें 50% रिपब्लिकन और रिपब्लिकन-झुकाव वाले निर्दलीय कह रहे हैं कि वे ट्रंप का समर्थन करते हैं और 50% इसके विरोध में हैं.

डेमोक्रेट का क्या कहना है

डेमोक्रेट और डेमोक्रेटिक-झुकाव वाले निर्दलीय इस कदम के सख्त खिलाफ हैं, कुल मिलाकर 94% विरोध में हैं. इसमें 80% ऐसे हैं जो कहते हैं कि वे इसका कड़ा विरोध करते हैं.

निर्दलीयों की राय



लगभग 10 में से 8 निर्दलीय जो किसी भी पार्टी की ओर झुकाव नहीं रखते हैं, वे भी इसके विरोध में हैं. उधर, ट्रंप ने बुधवार को अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल से “कुछ भी कम” “अस्वीकार्य” है. यह संदेश व्हाइट हाउस में डेनिश अधिकारियों, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच एक बैठक से पहले आया था.

वेनेजुएला पर क्या कहते हैं अमेरिकी



पोल में अमेरिका की विस्तारवादी नीति के लिए बहुत कम समर्थन पाया गया. ट्रंप वेनेजुएला के निकोलस मादुरो पर सैन्य कब्जे की तारीफ कर रहे हैं और वह ईरान के नेतृत्व को सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों पर उनकी हिंसक कार्रवाई को लेकर धमकी दे रहे हैं. पर लगभग दस में से छह अमेरिकी इस बात से चिंतित हैं कि ट्रंप दूसरे देशों पर अमेरिका की शक्ति बढ़ाने की कोशिश में बहुत आगे निकल गए हैं.