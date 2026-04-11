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अब भी ईरान के आधे हथियार सुरक्षित! भंडार में कितनी मिसाइलें बची हैं? युद्धविराम के बाद सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
Missiles in Iran Arsenal: ईरान के मिसाइल भंडार में भी कमी आई है. हालांकि, इसके पास अब भी हजारों छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं.
Iran’s Weapon Stockpiles: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक साथ हमला किया था. इसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया. ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों और इजरायल पर भीषण हमला किया. अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के सीजफायर की घोषणा होने से पहले ये जंग 39 दिनों तक चली. इन 39 दिनों में ईरान ने लगभग रोज मिसाइलें दागीं. अब सवाल ये उठता है कि ईरान के हथियार भंडार में अब कितनी मिसाइलें और लॉन्चर बचे हैं. क्या ईरान के पास अब भी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता है?
ईरान के आधे हथियार सुरक्षित!
ईरान के हथियार भंडार से जुड़े नए आकलन बताते हैं कि इसके पास अब भी काफी सैन्य क्षमता मौजूद है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक महीने से ज्यादा चले संघर्ष के बावजूद ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर या तो नष्ट हो गए हैं या जमीन के नीचे मलबे में फंस गए हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बचे हुए कई लॉन्चरों की मरम्मत की जा सकती है या उन्हें जमीन के नीचे बने भंडारण स्थलों से वापस निकाला जा सकता है.
मिसाइल भंडार हुआ आधा
ईरान के मिसाइल भंडार में भी कमी आई है. हालांकि, इसके पास अब भी हजारों छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, इजरायली अधिकारियों का अनुमान है कि युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 2,500 मध्यम दूरी की मिसाइलें थीं. इनमें से 1,000 से ज्यादा मिसाइलें अभी भी उसके पास मौजूद हैं.
रिपोर्ट में CIA के पूर्व विश्लेषक केनेथ पोलैक के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने खुद को तेजी से फिर से खड़ा करने की क्षमता दिखाई है. वह अब भी क्षेत्र की ज्यादातर सेनाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बना हुआ है. ईरान संघर्ष के दौरान हर दिन 10 से 15 मिसाइलें दागता रहा. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान अभी बड़े पैमाने पर नई मिसाइलें नहीं बना सकता.
ईरान की क्षमता को लेकर अलग-अलग दावे
ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर अमेरिका और यूरोप की मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं, उसके इतर ब्राजील की एक स्वतंत्र सैन्य मामलों की विश्लेषक ने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुमानों को चुनौती दी है. सैन्य मामलों पर लंबे समय से लिखती रहीं पैट्रिसिया मारिन्स ने कहा है कि पिछले साल 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान, उन्होंने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 20,000 मिसाइलें हैं.
पैट्रिसिया मारिन्स ने X पर एक पोस्ट में कहा कि 20,000 मिसाइलों में ईरान के पास 7,000 से 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12,000 से 13,000 क्रूज मिसाइलें थीं. मारिन्स ने बताया कि ईरान ने 1990 के दशक की शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया था. ईरान ने 2015 में अपने गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा नवीनीकरण कार्यक्रम शुरू किया था. इसके बावजूद, हजारों पुरानी मिसाइलें अभी भी रिजर्व में रखी हुई हैं.
पैट्रिसिया मारिन्स ने एक अनुमान के आधार पर बताया है कि ईरान ने पिछले 15 सालों में 17,000 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा तैयार किया था. ईरान ने कम से कम 10 साल तक बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों के 8 से 12 ऐसे मॉडलों का उत्पादन किया जो जो इजरायल तक पहुंचने में सक्षम थीं.
ईरान के पास सरकारी कंपनियों, प्राइवेट फर्मों और स्टार्टअप्स का एक पूरा इकोसिस्टम है. इसमें 300 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ मिसाइल सेक्टर के लिए काम करती हैं. पैट्रिसिया मारिन्स के अनुसार, कई पश्चिमी थिंक टैंक ईरान की क्षमता को बहुत कम कर के आंकते हैं. ईरान ने 30 साल से ज्यादा समय तक पूरी लगन से मिसाइल बनाने क ही काम किया है. इसके कई प्रोडक्शन लाइनें अब भी एक्टिव हैं. ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि फरवरी 2026 तक उसके जखीरे में सिर्फ 2,500 मिसाइलें थीं.
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