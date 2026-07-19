कितने अमेरिकी सैनिकों ने की ईरान की घेराबंदी? लगातार आठवीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले

Iran War: अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य तटीय निगरानी और हवाई रक्षा सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं, और मिसाइल व ड्रोन रखने वाले ठिकानों को निशाना बनाया है.

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मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी वर्दी में तैनात हैं. (photo credit, IANS)

Iran War: अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों का एक और दौर पूरा कर लिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि अमेरिकी हमलों की लगातार आठवीं रात सेनाओं ने ईरान की सैन्य तटीय निगरानी और हवाई रक्षा सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं, और मिसाइल व ड्रोन रखने वाले ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया. इसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को लगातार कमजोर करना है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर एक पोस्ट में बताया, अमेरिकी सेना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को भी निशाना बनाया. सेंटकॉम के अनुसार, आईआरजीसी ने 17 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे.

50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात

कमांड ने कहा, मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी पुरुष और महिलाएं वर्दी में तैनात हैं. वे पूरी तरह सतर्क हैं, अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, कार्रवाई के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर जवाब देने में सक्षम हैं.

ईरानी सेना ने कुवैत में किए हमले

चीन की समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ की र‍िपोर्ट के अनुसार, ईरानी सेना ने रविवार को दावा किया कि उसने अमेरिका की ओर से ईरान और वहां के नागरिक ढांचे, जैसे पुलों पर किए गए हमलों के जवाब में कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरानी सेना ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए अल-अदिरी कैंप और अली अल सलेम एयर बेस को निशाना बनाया.

ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि रविवार को दक्षिण-पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत में स्थित डार्कहोविन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण स्थल पर अमेरिकी हमले हुए. संगठन ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. इससे पहले शनिवार को भी अमेरिकी सेना ने ईरान की तटीय निगरानी और हवाई रक्षा सुविधाओं को निशाना बनाया था.

जॉर्डन में गूंजे सायरन, ईरान की मिसाइलों को हवा में ही क‍िया इंटरसेप्ट

रिपोर्टों के अनुसार, कई मीडिया रिपोर्टों ने इजरायली सेना के हवाले से बताया कि रविवार को ईरान से दागी गई मिसाइलों की पहचान जॉर्डन के सबसे दक्षिणी तटीय शहर अकाबा की ओर जाते हुए हुई की गई है. इजरायली और जॉर्डन की सेनाओं ने इन मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया.