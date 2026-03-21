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How Many Warships And Troops Us Sending Toward Iran Uss Boxer To Uss Tripoli

'लहरों पर आ रहा लश्कर', अमेरिका USS Boxer समेत कितने वॉरशिप और सैनिक भेज रहा ईरान की ओर?

USS Boxer: अमेरिका ईरान की ओर तीन और जंगी जहाज और लगभग 2,500 मरीन भेज रहा है.

(photo credit reuters, for representation only)

USS Boxer: ईरान युद्ध के 22वें दिन अमेरिका कथित तौर पर मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि USS बॉक्सर और दो अन्य युद्धपोतों ( USS Portland, and USS Comstock) के साथ, सैन डिएगो में अपने होम पोर्ट से रवाना हो चुका है.

USS बाक्सर एक छोटे विमान वाहक के रूप में कार्य करता है, जबकि USS पोर्टलैंड और USS कोमस्टाक लैंडिंग पोत हैं.

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USS Boxer की खास बातें

F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान, MV-22 ऑस्प्रे टिल्ट-रोटर विमान, और विभिन्न हमलावर हेलीकॉप्टर तैनात

यह जमीन, हवा और पानी जगह हमले कर सकता है

844 मीटर लंबा है और 40500 टन क्षमता

ये फरवरी 1995 में कमिशन हुआ

2,500 मरीन भी होंगे तैनात

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस तैनाती से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में अब तीन और जंगी जहाज और लगभग 2,500 मरीन भेजे जा रहे हैं. इन मरीन 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के हैं.

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जहाजों की मंजिल गुप्त

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दो अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस तैनाती की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने युद्धपोतों की सटीक मंजिल बताने से इनकार कर दिया. ऑपरेशन की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, तीनों अधिकारियों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बात की.

तैनाती किस ओर कर रही इशारा

अमेरिका की ओर से यह सैन्य जमावड़ा ऐसे समय में किया जा रहा है, जब इजरायल और ईरान की ओर से हमले तेज हो रहे हैं. यह इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अभी खत्म होने से कोसों दूर है.

ईरान ने भी लंबे युद्ध का संकेत दिया

जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा कि ईरान में जनता की भावना एक लगातार चलने वाले सैन्य अभियान के पक्ष में है. उन्होंने कहा, लोग उम्मीद करते हैं कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता. यह युद्ध तभी खत्म होना चाहिए जब देश से युद्ध का साया हट जाए. इस बीच युद्ध के 22वें दिन 21 मार्च शनिवार को ईरान ने सबसे लंबी दूरी का मिसाइल हमला किया और डिएगो गार्सिया एयर बेस पर हमला किया, यह दूरी तेहरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है. यह हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी बेस है.

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