एपस्टीन की मौत के बाद किसे मिली उसकी 'काली दौलत', दुनिया भर में लड़कियों की सप्लाई करके कमाई थी कितनी नेटवर्क?
Epstein Net Worth: 2019 में एपस्टीन की मौत हुई थी. उस वक्त जेफरी की कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ डॉलर थी.
Epstein Net Worth: दुनिया भर के नेताओं, उद्योगपतियों और ताकतवर लोगों को लड़कियां सप्लाई करने वाले जेफरी एपस्टीन ने काफी दौलत कमाई थी. 2019 में एपस्टीन की मौत के समय उसकी कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ डॉलर थी. अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से हाल में जारी दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है.
एपस्टीन की मौत के बाद उसकी दौलत का क्या हुआ
एपस्टीन का जन्म 1953 में हुआ था. बाद में उसने 1953 नाम से एक ट्रस्ट बना लिया. 30 मिलियन नई एपस्टीन फाइल से मिली जानकारी के मुताबिक एपस्टीन ने अपनी गर्लफ्रेंड कैरीना शुलियाक को अपनी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा दिया था. इसमें 10 करोड़ डॉलर की मूल्य की संपत्ति के साथ 5 करोड़ डॉलर की एक वार्षिक पेंशन शामिल थी. इसके अलावा जेफरी की ने अपनी 33 कैरेट की हीरे की अंगूठी भी शुलियाक को देने की बात कही है.
भाई और वकील, किसे दिए कितने पैसे
- डैरेन इंडीक- पर्सनल लॉयर हैं. उन्हें करीब $50 मिलियन मिले हैं और उन्हें एस्टेट का को-एग्जीक्यूटर भी बनाया गया.
- रिचर्ड कान – कान अकाउंटेंट हैं. करीब $25 मिलियन, जिन्हें को-एग्जीक्यूटर भी बनाया गया.
- मार्क एपस्टीन – भाई, करीब $10 मिलियन का जिक्र है.
- घिसलेन मैक्सवेल – पूर्व एसोसिएट; डॉक्यूमेंट्स में करीब $10 मिलियन का जिक्र है. मैक्सवेल 20 साल की जेल की सजा काट रही हैं.
- मार्टिन नोवाक – हार्वर्ड प्रोफेसर; करीब $5 मिलियन लिस्टेड हैं.
- ट्रस्ट में लगभग 40 संभावित लाभार्थियों के नाम सूचीबद्ध हैं. कुछ नाम छुपाए गए हैं.
शोषण की शिकार लड़कियों को कैसे मिलेगा मुआवजा
एपस्टीन की वसीयत संबंधी दस्तावेज में उन लड़कियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिनका एपस्टीन ने कथित तौर पर यौन शोषण किया था. इन लड़कियों की संख्या करीब 200 है. पर एपस्टीन की मौत के बाद, इंडीके और कान ने एक मुआवजा कार्यक्रम स्थापित किया. इसके तरह इस स्कैंडल की शिकार यौन पीड़िताओं को 121 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया. एपस्टीन की संपत्ति से भी समझौते के तहत 49 मिलियन डॉलर का भुगतान किया.
अभी नहीं मिला है किसी एपस्टीन के किसी करीबी को पैसा
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संपत्ति के वकील डैनियल वीनर ने बताया कि किसी भी लाभार्थी को तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कि संपत्ति के खिलाफ सभी दावों का निपटारा नहीं हो जाता. इसमें एपस्टीन द्वारा दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के मुआवजे के दावे भी शामिल हैं.
