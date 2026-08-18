फारस की खाड़ी से रोजाना कितना तेल निकल रहा? जानें क्रूड ऑयल का वो डेटा जिस पर दुनिया की नजर

Persian Gulf Crude Oil: समुद्री ट्रैकिंग सेवाओं ने बताया है कि फारस की खाड़ी से तेल के टैंकर कम निकल रहे हैं. लेकिन अमेरिकी ऊर्जा मंत्री का दावा इससे ठीक उलट है.

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अमेरिका का दावा है कि फारस की खाड़ी से भरपूर मात्रा में तेल निकल रहा है. (photo credit, AI, for representation only)

Persian Gulf Crude Oil: ईरान ने हाल के दिनों में होर्मुज के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे दर्जनों टैंकरों पर गोलीबारी की है. इसलिए दुनिया भर लोगों को लग रहा है कि फारस की खाड़ी में तेल के टैंकरों की आवाजाही बंद है. ट्रांसपोंडर डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाली समुद्री ट्रैकिंग सेवाओं ने बताया है कि इस इलाके से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों की संख्या में काफी कमी आई है. पर क्या ये बातें सच हैं?

अमेरिकी ऊर्जा मंत्री की अलग राय

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने पिछले हफ़्ते कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है, और तेल की आवाजाही बाजार की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो रही है. मंत्री राइट ने कहा है कि अमेरिका यह सुनिश्चित कर रहा है कि तेल सही जगहों पर भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है.

क्यों अमेरिका के दावे में दम

अमेरिकी सेना होर्मुज में मौजूद है. अमेरिकी जहाज पानी में गश्त कर रहे हैं और जहाजों को इस रास्ते से गुजरने में मदद कर रहे हैं. इसलिए बहुत संभव है कि नौसेना ऊर्जा विभाग को इस बारे में विस्तृत जानकारी देती है कि कौन से जहाज कब और कहां से गुज़र रहे हैं. ऊर्जा विभाग (DOE) के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना के साथ मिलकर, अमेरिकी ऊर्जा विभाग अरब की खाड़ी से निकलने वाले तेल और तेल उत्पादों से जुड़ा सबसे सटीक डेटा रखता है. विशेषज्ञों का कहना है कि कई जहाज अपनी लोकेशन बंद करके डार्क फ्लीट के जरिए तेल ले जाते हैं, जिससे ट्रैकिंग करने वाली कंपनियां सही डेटा नहीं दे पाती हैं.

कितना तेल निकल रहा

राइट ने जोर देकर कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलने वाले तेल का सात दिन का औसत बढ़कर 9 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया है. जहाज-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि यह संख्या राइट के अनुमान से लगभग आधी थी.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ



कैपिटल इकोनॉमिक्स में सीनियर क्लाइमेट और कमोडिटी इकोनॉमिस्ट हमद हुसैन ने कहा, यह जानना मुश्किल होता जा रहा है कि खाड़ी से कितना तेल बाहर जा रहा है. अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के अलग-अलग दावों से स्थिति उलझ गई है.

वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट का कहना है कि फारस की खाड़ी से हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल निकल रहा है. वहीं, ट्रैकिंग सेवाओं के अनुसार, मध्य पूर्व के देशों द्वारा पाइपलाइन और अन्य तरीकों से जलडमरूमध्य के रास्ते के बजाय दूसरे रास्तों से लगभग 11 या 12 मिलियन बैरल तेल बाहर जा रहा है. यह उस 20 मिलियन बैरल प्रति दिन की मात्रा से काफी कम है जो ईरान युद्ध शुरू होने से पहले यह क्षेत्र एक्सपोर्ट करता था. वहीं, राइट ने कहा कि 8 अगस्त को खाड़ी से निकलने वाला कुल तेल 20 मिलियन बैरल के आंकड़े से ज़्यादा था.