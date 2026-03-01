By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान में खामेनेई परिवार की ताकत कितनी है, नए सुप्रीम लीडर चुने गए मोजतबा खामेनेई के बारे में जानिए
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सिर्फ दो सुप्रीम लीडर हुए हैं. ईरान में सुप्रीम लीडर देश प्रमुख होते हैं और वही आर्म्ड फोर्सेज के कमांडर-इन-चीफ भी होते हैं.
Power of Khamenei family in Iran: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे जा चुके हैं. वह रूहोल्लाह खुमैनी के बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे. अली खामेनेई पिछले 36 सालों से ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे. अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है. तीन दशकों से ज्यादा समय तक ईरान को अपने नियंत्रण रखने वाले अयातुल्लाह अली खामेनेई का परिवार देश की राजनीति में कितना ताकतवर है और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई इससे पहले क्या कर रहे थे, आइये जानते हैं विस्तार से.
कितना ताकतवर है सुप्रीम लीडर का पद?
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सिर्फ दो सुप्रीम लीडर हुए हैं. ईरान में सुप्रीम लीडर देश प्रमुख होते हैं और वही आर्म्ड फोर्सेज के कमांडर-इन-चीफ भी होते हैं. एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे सुप्रीम लीडर को ही रिपोर्ट करते हैं. इतना ही नहीं सुप्रीम लीडर देश की किसी भी नीति के मामले को वीटो कर सकते हैं. वही ईरान की विदेश नीति भी तय करते हैं और ईरान में राष्ट्रपति चुनने में भी उनकी ही प्रमुख भूमिका होती है.
अयातुल्लाह अली खामेनेई के बार में जानिए
बहुत कम लोग जानते हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनेई 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे. रूहोल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद उन्हें विशेषज्ञों की सभा द्वारा 1989 में ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया. अली खामेनेई का जन्म 1939 में उत्तर-पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था. अली खामेनेई अपने माता-पिता के आठ बच्चों में से दूसरे थे. उनके पिता ईरानी अजरबैजानी तुर्क थे और मां फारसी मूल की थीं.
अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कैसे हासिल की ताकत
सुप्रीम लीडर बनते ही अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपना पावर बेस बनाने के लिए सावधानी से कदम उठाए. अपने नेतृत्व के अगले कुछ सालों में उन्होंने ईरानी सिस्टम के क्षेत्र में अपने वफादारों को बैठाया. संसद, न्यायपालिका, पुलिस, मीडिया और मौलवियों के एलीट क्लास पर अयातुल्लाह अली खामेनेई का नियंत्रण हो गया. सुप्रीम लीडर की ताकत देश के कट्टर पंथी मौलवियों और बेहद ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड पर बहुत हद तक निर्भर रही. अली खामेनेई सेंट्रल तेहरान में अपनी पत्नी, छह बच्चों और कई पोते-पोतियों के साथ एक कंपाउंड में रहते थे.
मोजतबा खामेनेई के बारे में जानिए
ईरान की मीडिया के मुताबिक, अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. 1969 में जन्में मोजतबा खामेनेई ने रिवोल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया है. लंबे समय से ये माना जा रहा था कि मोजतबा पर्दे के पीछे से अपने पिता के कई फैसलों में बड़ी भूमिका निभाते थे.
मोजतबा खामेनेई अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. वह एक मौलवी भी हैं और उन्हें ईरान में सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है. मोजतबा के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और बासिज मिलिशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं. उन्होंने कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला लेकिन फिर भी माना जाता है कि ईरान के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका जरूर होती है.
अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के आधिकारिक उत्तराधिकारी का चुनाव विशेषज्ञों की 88 सदस्यों वाली समिति करेगी. पूरी प्रक्रिया अभी भी सीक्रेट रखी गई है लेकिन मोजतबा खामेनेई का इस पद पर चुना जाना तय माना जा रहा है.
