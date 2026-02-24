By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कई सैन्य बेस के बगल में 'दुश्मन' ने बनाया घर! क्या एक झटके में सब कुछ तबाह कर सकते हैं 'ट्रोजन हॉर्स'?
Homes Near Military Bases: पुतिन के एजेंट कम से कम एक दर्जन यूरोपीय देशों में संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं.
Homes Near Military Bases: रूस की गुप्तचर एजेंसियां यूरोप को घेरने के लिए खतरनाक योजना पर काम कर रही है. ब्रिटेन के इंटेलिजेंस चीफ ने चेतावनी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ‘ट्रोजन हॉर्स‘ घरों का एक नेटवर्क बना रहा है. ये घर यूरोपीय देशों के सैन्य बेसों के पास में हैं. दावा है कि इन घरों के जरिए रूस पूरे यूरोप में तबाही ला सकता है.
किसने देशों में रूस के पास ऐसे घर
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एजेंट कम से कम एक दर्जन देशों में संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास चुपचाप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. पुतिन नाटो के Nato के कानूनी फ्रेमवर्क में एक ग्रे एरिया का फायदा उठा रहे हैं, जिससे ये संभव हो पा रहा है.
क्या कर सकते हैं वे इन घरों के जरिए
रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के जासूस आम घरों को सर्विलांस, ड्रोन लॉन्च और छिपे हुए हमलों के लिए ताकतवर ठिकानों में बदल रहे हैं. इससे रूस का बेरहम जासूसी नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिनके दम पर वे यूरोप पर हाइब्रिड वॉर छेड़ सकते हैं या साइबर क्राइम से भी निशाना बना सकते हैं.
क्या बोले खुफिया अधिकारी
वर्तमान और पूर्व के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने द टेलीग्राफ को बताया कुछ बिल्डिंग्स पहले से ही तैयार हो सकती हैं, जिनमें हथियार, एक्सप्लोसिव या स्लीपर एजेंट ऑर्डर का इंतजार कर रहे होंगे.
छोटे हमले और फिर बड़े की तैयारी
यूक्रेन पर हमले के बाद से मॉस्को से जुड़े छोटे-छोटे हमले तेज हो गए हैं. इसमें लंदन और विलनियस में आगजनी, पार्सल बम, हत्या की साजिश और ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश शामिल है.
इनसाइडर्स को डर है कि ये “टेस्ट रन” हो सकते हैं, जिन्हें पश्चिमी देशों के इरादे को डिस्टर्ब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. खुलेआम मिलिट्री फोर्स के बजाय, क्रेमलिन पर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और कम्युनिकेशन नेटवर्क को खराब करने के मकसद से ऐसे हमलों की प्लानिंग करने का आरोप है जिन्हें नकारा जा सके.
क्या बोले MI6 प्रमुख
नए MI6बॉस ब्लेज़ मेट्रेवेली ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन “शांति और युद्ध के बीच की जगह” में काम कर रहा है, जबकि रूस खुले संघर्ष से ठीक पहले कमजोरियों की जांच कर रहा है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक और कदम आगे बढ़कर दावा किया है कि पुतिन और उनके साथियों ने पहले ही पश्चिम के खिलाफ तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है.
