कैसे इतनी सुरीली आवाज निकाल लेते हैं कुछ पक्षी, वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसका भी पता लगा लिया

सुबह-सुबह आप जब सोकर उठते हैं और आपके कानों तक किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज आती है तब मन बेहद खुश हो जाता है. उस पक्षी की सुरीली आवाज बार-बार सुनने का मन करता है. मगर कभी दिमाग में सवाल आया है कि आखिर कुछ पक्षियों की आवाज हमें इतनी सुरीली क्यों लगती है. जबकि कुछ पक्षियों की आवाज सुनने में उतनी मधुर नहीं लगती. अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है. नई रिसर्च में पता चला है कि किसी पक्षी की आवाज हमें कितनी अच्छी लगेगी, इसमें उसकी आवाज की ऊंचाई, तेज या धीमी आवाज और आवाज में मौजूद अलग-अलग तरह के सुरों की बड़ी भूमिका होती है.
इस रिसर्च में जर्मनी के 123 अलग-अलग पक्षी प्रजातियों की आवाज लोगों को सुनाई गई. कुल 84 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. सभी लोगों को पक्षियों की 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनाई गई और उनसे पूछा गया कि उन्हें आवाज कितनी अच्छी लगी. इसके लिए 1 से 5 तक नंबर देने थे. 1 का मतलब आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई और 5 का मतलब आवाज बहुत अच्छी लगी. दिलचस्प बात यह रही कि सभी पक्षियों की आवाज लोगों को एक जैसी पसंद नहीं आई. आम ब्लैकबर्ड की आवाज को सबसे ज्यादा पसंद किया गया. उसे औसतन 4.52 अंक मिले. वहीं बार्न आउल की आवाज को सबसे कम पसंद किया गया और उसे सिर्फ 1.32 अंक मिले.
वैज्ञानिकों ने पक्षियों की रिकॉर्डिंग को ध्यान से जांचा और यह देखा कि उनकी आवाज कितनी ऊंची या नीची है, आवाज कितनी तेज है और वह कितनी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में फैलती है. रिसर्च में पाया गया कि लोगों को आमतौर पर ऐसी आवाजें ज्यादा पसंद आईं जो थोड़ी ऊंची थीं, लेकिन बहुत तेज नहीं थीं. इसके अलावा जिन आवाजों का फैलाव बहुत ज्यादा नहीं था, उन्हें भी लोगों ने ज्यादा पसंद किया. आसान भाषा में कहें तो बहुत तेज और बहुत फैली हुई आवाज के मुकाबले मध्यम आवाज और एक सीमित दायरे में आने वाली ऊंची आवाज लोगों के कानों को ज्यादा अच्छी लगी. वैज्ञानिकों के मुताबिक इन आवाज से जुड़े गुणों ने अलग-अलग पक्षियों की आवाज को पसंद किए जाने में करीब 47 फीसदी अंतर समझाने में मदद की.
रिसर्च में एक और दिलचस्प बात सामने आई. लोगों को ऐसी पक्षियों की आवाज ज्यादा अच्छी लगी जिनमें अलग-अलग तरह के सुर और आवाजें शामिल थीं. यानी अगर कोई पक्षी बार-बार बिल्कुल एक जैसी आवाज निकालता है तो वह उतनी पसंद नहीं आई, जबकि आवाज में कुछ बदलाव और विविधता होने पर लोगों ने उसे ज्यादा अच्छा बताया. इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा आवाज निकालने वाला पक्षी ही ज्यादा सुरीला होगा. बल्कि आवाज में कितनी तरह की ध्वनियां हैं, यह ज्यादा मायने रखता है. वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि क्या पक्षियों के बारे में ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग उनकी आवाज को ज्यादा पसंद करते हैं. इसके लिए लोगों से पूछा गया कि वे कितने पक्षियों को पहचान सकते हैं और उन्हें पक्षी कितने पसंद हैं.