ब्लैकआउट होने के बाद कैसे काम करता है एलन मस्क का स्टारलिंक, क्या सरकार इस पर नहीं लगा सकती रोक?

How Starlink Works: ईरान में हो रहे विरोध को रोकने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद दी थी लेकिन इसके बावजूद लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह मस्क का स्टारलिंक था.

How Starlink Works: जब किसी देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो वहां की सरकार सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग आपस में आसानी से बात न कर सकें. सरकार चाहती है कि खबरें जल्दी न फैलें और वीडियो या फोटो शेयर न हो पाएं. इससे हालात पर कंट्रोल बनाए रखना आसान हो जाता है. ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी यही किया गया. वहां मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद कर दी गईं. आम लोगों के लिए इंटरनेट चलाना बहुत मुश्किल हो गया. सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और न्यूज वेबसाइट तक पहुंच रुक गई लेकिन फिर भी यहां के लोग एलन मस्क के स्टारलिंक के जरिए ऑनलाइन रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठा है की ब्लैकआउट के बाद कैसे स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है.

इंटरनेट बंद होने के बाद ऑनलाइन रहे लोग

स्टारलिंक जमीन पर बने मोबाइल टावर या केबल पर निर्भर नहीं करता. ये सीधे अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से इंटरनेट देता है. इसलिए जब सरकार जमीन पर नेटवर्क बंद करती है, तब भी स्टारलिंक काम कर सकता है. कई लोगों ने बताया कि उन्होंने स्टारलिंक से इंटरनेट चलाया. भले ही स्पीड कभी तेज और कभी धीमी रही, लेकिन इससे वे बाहर की दुनिया से जुड़े रहे. उन्होंने वीडियो और फोटो भेजे, रिश्तेदारों से बात की और सही खबरें पाने में सफल रहे.

स्टारलिंक क्या है और ये कैसे काम करता है?

स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक खास सेवा है. इसमें हजारों छोटे सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूमते रहते हैं. ये सैटेलाइट सीधे यूजर के छोटे से डिश एंटीना से जुड़ते हैं. इसी डिश के जरिए इंटरनेट मिलता है. इसमें किसी मोबाइल टावर या फाइबर केबल की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि यह दूर-दराज और मुश्किल जगहों पर भी काम कर सकता है. जब किसी देश में इंटरनेट बंद हो जाता है, तब भी स्टारलिंक से कनेक्शन मिल सकता है. यही बात इसे खास और ताकतवर बनाती है. ईरान जैसे देशों में, जहां सरकार इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण रखती है, वहां स्टारलिंक लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है.

बैन के बावजूद ईरान में कैसे पहुंचा स्टारलिंक?

ईरान में स्टारलिंक पर सरकारी रोक है. सरकार इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है. फिर भी इसके उपकरण चोरी-छिपे देश में लाए गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये किट दुबई के रास्ते समुद्र से या फिर इराक बॉर्डर से ईरान पहुंची. धीरे-धीरे एक गुप्त नेटवर्क बन गया, जहां कई लोग मिलकर इन किट्स का इस्तेमाल करने लगे. कहा जाता है कि ईरान में हजारों की संख्या में ऐसे टर्मिनल मौजूद हो सकते हैं. लोग इन्हें छुपा कर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट चलाते हैं. यह काम जोखिम भरा है, लेकिन जानकारी और संपर्क बनाए रखने के लिए लोग यह खतरा उठा रहे हैं.

क्या सरकार स्टारलिंक पर लगा सकती है रोक?

ईरानी सरकार सिर्फ इंटरनेट बंद करके ही नहीं रुकती, बल्कि स्टारलिंक को रोकने की भी कोशिश करती है. इसके लिए वह सैटेलाइट सिग्नल को जैम करती है, जिससे कनेक्शन कमजोर हो जाए. साथ ही सुरक्षा एजेंसियां डिश एंटीना और टर्मिनल खोज कर जब्त कर लेती हैं. दूसरी तरफ, स्टारलिंक भी अपने सॉफ्टवेयर और तकनीक में बदलाव करता रहता है ताकि जैमिंग का असर कम हो. इस तरह सरकार और स्टारलिंक के बीच एक तकनीकी लड़ाई चलती रहती है. कभी इंटरनेट बेहतर चलता है और कभी बहुत कमजोर हो जाता है। कुल मिलाकर, स्टारलिंक का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष अपनी तकनीक को कितना मजबूत बना पाते हैं.

