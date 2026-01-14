Hindi World Hindi

How Strait Of Hormuz Iran Super Weapon Unleashed Would Cause Global Chaos This Is Why America Is Hesitating

कितना महत्वपूर्ण है होर्मुज जलडमरूमध्य? ईरान का ब्रह्मास्त्र जिसे छोड़ते ही दुनिया में मचेगा हाहाकार! इसलिए भी ठिठक रहे अमेरिका के पांव

होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान का वह सामरिक हथियार है जो दुनिया की 20% तेल आपूर्ति को नियंत्रित करता है. इसकी भौगोलिक संकीर्णता और ईरान का वर्चस्व इसे वैश्विक राजनीति का सबसे विस्फोटक बिंदु बनाता है.

ईरान एक बार फिर अपनी आंतरिक उथल-पुथल, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण वैश्विक चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इन तनावपूर्ण स्थितियों के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य का नाम फिर से उछल रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इस रणनीतिक समुद्री रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो उसका असर केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है.

क्या है होर्मुज़ जलडमरूमध्य?

होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण लेकिन सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. यह रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है. इसकी कुल लंबाई करीब 161 किलोमीटर है, जबकि इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई मात्र 33 से 34 किलोमीटर है. यहां की सीमित शिपिंग लेन इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट बनाती है.

दुनिया की तेल नस

होर्मुज़ जलडमरूमध्य जलमार्ग को दुनिया की तेल नस कहा जाता है क्योंकि यहां से रोजाना वैश्विक कच्चे तेल की कुल खपत का करीब पांचवां हिस्सा गुजरता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर हैं. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, यहां से गुजरने वाले तेल का सबसे बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों (भारत, चीन, जापान) तक पहुंचता है.

होर्मुज़ के आसपास कई रणनीतिक बंदरगाह स्थित हैं जिनकी अहमियत युद्ध और व्यापार दोनों के लिए है. ईरान का बंदर अब्बास एक प्रमुख नौसैनिक केंद्र है, जबकि यूएई का फुजैरा तेल भंडारण का बड़ा हब है. इसके अलावा ओमान का सोहर बंदरगाह और कतर का रास लफ्फान (LNG निर्यात के लिए) इसी मार्ग पर निर्भर हैं. इनमें से किसी भी बंदरगाह की नाकेबंदी वैश्विक सप्लाई चेन को तोड़ सकती है.

ईरान का ब्रह्मास्त्र और अमेरिका की हिचकिचाहट

ईरान ने कई बार होर्मुज़ को बंद करने की चेतावनी दी है, जिसे विशेषज्ञ ईरान का ब्रह्मास्त्र मानते हैं. इसी खतरे के कारण अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी ईरान पर सीधा सैन्य हमला करने से ठिठकते हैं. उन्हें पता है कि अगर ईरान ने इस रास्ते को माइन (Mines) या मिसाइलों से बाधित किया, तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक हाहाकार मच जाएगा, जिससे निपटना किसी भी सुपरपावर के लिए असंभव होगा.

संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुसार, देश अपनी तटरेखा से 12 समुद्री मील तक नियंत्रण रख सकते हैं. होर्मुज़ के सबसे संकरे हिस्से में यह क्षेत्र ईरान और ओमान के जलक्षेत्र में आता है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय नियम विदेशी जहाजों के सुरक्षित मार्ग (Innocent Passage) के अधिकार की गारंटी देते हैं. ईरान अक्सर इन नियमों की अपनी तरह से व्याख्या करता है.

भारत के लिए करो या मरो की स्थिति

भारत अपनी कच्चा तेल जरूरतों का करीब 60-70% हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है. यदि होर्मुज़ में तनाव बढ़ता है, तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रातों-रात बेकाबू हो सकती हैं. इसी खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना यहां ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp) चलाती है, जिसके तहत भारतीय युद्धपोत अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा घेरा प्रदान करते हैं. भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सीधे तौर पर यहां की शांति से जुड़ी है.

क्या सच में ईरान इसे पूरी तरह बंद कर सकता है?

तकनीकी रूप से ईरान के पास इस रास्ते को सुरंगों या स्वाम बोट्स के जरिए बंद करने की क्षमता है. हालांकि, ऐसा करना ईरान के लिए भी जोखिम भरा होगा क्योंकि उसका अपना व्यापार भी इसी रास्ते पर टिका है, लेकिन यदि ईरान के अस्तित्व पर संकट आता है, तो वह इस आत्मघाती कदम से पीछे नहीं हटेगा, जो पूरी दुनिया को एक गहरे आर्थिक डिप्रेशन में धकेल सकता है.