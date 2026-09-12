आखिर कैसे बना था चांद? नई स्टडी ने बदली 4.5 अरब साल पुरानी कहानी

चंद्रमा के जन्म को लेकर वैज्ञानिकों को नई जानकारी मिली है. इस पर नई स्टडी ने उसकी उत्पत्ति को लेकर पुरानी धारणा को चुनौती दी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/how-the-moon-was-formed-new-study-has-changed-4-5-billion-year-old-story-8522388/ Copy

चांद के जन्म पर नई जानकारी. (Photo/AI)

चांद की उत्पत्ति पर नया खुलासा

क्या धरती से टक्कर के कुछ ही घंटों में बन गया था चांद

क्या चंद्रमा बनने में नहीं लगे थे लाखों साल

वैज्ञानिकों को मिले नए संकेत

चंद्रमा कैसे बना, यह विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है. इसकी सबसे प्रमुख व्याख्या ‘जायंट इम्पैक्ट थ्योरी’ है. इसके अनुसार करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक पिंड, जिसे वैज्ञानिक ‘थिया’ कहते हैं, शुरुआती धरती से टकराया था. इस टक्कर से थिया और धरती का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में फैल गया. धरती के चारों ओर बने इस मलबे की डिस्क से धीरे-धीरे चंद्रमा के बनने की बात कही जाती रही है. लेकिन नई स्टडी बताती है कि हर स्थिति में चंद्रमा का निर्माण इसी तरह धीरे-धीरे हुआ हो, यह जरूरी नहीं है.

चांद के जन्म पर नई स्टडी

Southwest Research Institute और University of Arizona के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा बनने वाली इस विशाल टक्कर के नए कंप्यूटर सिमुलेशन किए. इस बार उन्होंने धरती और थिया की सामग्री की वास्तविक मजबूती और तापमान को भी मॉडल में शामिल किया. पहले के कई सिमुलेशन में इन पिंडों को लगभग तरल पदार्थ की तरह माना गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि चट्टानों का बड़ा हिस्सा पिघल या वाष्पीकृत हो गया होगा. नई स्टडी ने इसी धारणा को दोबारा जांचा.

तापमान ने बदला टक्कर का नतीजा

सिमुलेशन में सामने आया कि धरती और थिया का तापमान इस पूरी प्रक्रिया पर बड़ा असर डाल सकता है. ज्यादा गर्म ग्रह-पिंड यांत्रिक रूप से कमजोर होते हैं, जबकि ठंडे पिंड ज्यादा मजबूत होते हैं. कुछ परिस्थितियों में टक्कर ने थिया को नष्ट कर दिया और धरती के चारों ओर मलबे की एक बड़ी डिस्क बनाई, जिससे चंद्रमा धीरे-धीरे बन सकता था. लेकिन दूसरे सिमुलेशन में नतीजा बिल्कुल अलग था. शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ परिस्थितियों में टक्कर के करीब पांच घंटे के भीतर एक लगभग सुरक्षित चंद्रमा बनता दिखाई दिया.

मिल सकता है सुराग

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज सिर्फ चंद्रमा के बनने के तरीके को समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि उस विशाल टक्कर का समय तय करने में भी उपयोगी हो सकती है. चंद्रमा की आज की कुछ विशेषताएं, संभवतः उसके वोलेटाइल पदार्थों की मात्रा भी, धरती और थिया की टक्कर के समय उनकी तापीय स्थिति से जुड़ी हो सकती हैं. हालांकि एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई है. धरती और चंद्रमा की संरचना काफी समान है, जबकि जायंट इम्पैक्ट थ्योरी इस समानता को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाई है. नई स्टडी ने इस सवाल का समाधान नहीं किया है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और उस ऐतिहासिक टक्कर की परिस्थितियों को समझने का एक नया रास्ता जरूर दिया है. (Source: University of Arizona).