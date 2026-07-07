शहर की रोशनी से दूर जाइए, 14 जुलाई को दिखेगा ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा | EXPLAINED

How To See Milky Way From Earth: 14 जुलाई को अमावस्या की रात आपके लिए बेहद खास होने वाली है. इस दिन चांद की रोशनी ना होने से मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा को खुली आंखों से देखने का शानदार मौका मिलेगा. जानिए यह रात क्यों है खास, मिल्की वे कहां और कैसे देख सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/how-to-see-milky-way-from-earth-milky-way-visibility-july-14-new-moon-best-time-to-watch-galaxy-explained-in-hindi-8468106/ Copy

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

How To See Milky Way From Earth: आपने अभी तक मिल्की वे (Milky Way) यानी विशाल आकाशगंगा को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा होगा. मगर क्या हो जब बताया जाए कि अब मिल्की वे को सचमुच देखने का मौका मिलने वाला है. यकीन नहीं करेंगे मगर ऐसा सचमुच हो सकता है. इसके लिए 14 जुलाई की रात आपके लिए खास हो सकती है. इस दिन अमावस्या (New Moon) होने की वजह से चांद की रोशनी नहीं होगी, जिससे रात का आसमान नॉर्मल दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा अंधेरा रहेगा. यही कारण है कि खगोल विज्ञान के जानकार इस समय को मिल्की वे देखने के लिए सबसे बेहतरीन मौकों से एक मान रहे हैं.

नहीं दिखाई देती आकाशगंगा

मालूम हो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे हमेशा आसमान में मौजूद रहती है, लेकिन शहरों की तेज रोशनी और चांद की चमक इसकी हल्की रोशनी को ढक देती है. जब अमावस्या की रात होती है और आप आर्टिफिशियल लाइट से दूर किसी खुले स्थान पर होते हैं, तब आकाश में तारों की लंबी, धुंधली और चमकदार पट्टी दिखाई देने लगती है. यही हमारी आकाशगंगा का वह हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं.

अमावस्या की रात क्यों होती है खास?

माना गया है कि 14 जुलाई को चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसी स्थिति में होगा कि उसका प्रकाशित हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा. इसलिए रात का आसमान ज्यादा अंधेरे वाला नजर आएगा. खगोल विज्ञान में इसे ‘डार्क स्काई’ की स्थिति कहा जाता है. ऐसे समय में कमजोर रोशनी वाले खगोलीय पिंड और मिल्की वे जैसे स्ट्रक्चर आसानी से दिखाई देते हैं. अगर मौसम साफ हो और आसपास आर्टिफिशियल रोशनी कम हो, तो बिना किसी महंगे टेलिस्कोप के भी मिल्की वे का शानदार नजारा देखा जा सकता है.

आखिर मिल्की वे है क्या?

मिल्की वे हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसमें सूर्य और हमारा सौरमंडल भी मौजूद है. वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 100 से 400 अरब तक तारे हो सकते हैं. इसका व्यास लगभग एक लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है. जब हम रात में मिल्की वे देखते हैं, तब वास्तव में हम अपनी ही आकाशगंगा के घने तारों वाले हिस्से की ओर देख रहे होते हैं. इतने अधिक तारे एक साथ होने की वजह से यह आकाश में दूधिया, धुंधली पट्टी जैसी दिखाई देती है.

मिल्की वे देखने के लिए कहां जाएं?

अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो वहां मिल्की वे साफ दिखाई देना मुश्किल है. इसकी सबसे बड़ी वजह है लाइट पॉल्यूशन यानी कृत्रिम रोशनी. इसके लिए आपको शहर से दूर गांव में या फिर किसी इलाके में जाना होगा. ऐसी जगह जहां स्ट्रीट लाइट या बड़ी इमारतों की रोशनी ना हो. इसके अलावा मौसम पूरी तरह साफ हो और बादल आसमान में ना हों.

किस दिशा में देखें?

जुलाई की रातों में देर शाम या आधी रात के बाद दक्षिण दिशा की तरफ देखने पर मिल्की वे का सबसे चमकीला हिस्सा दिखाई देता है. अगर आपको वृश्चिक (Scorpius) और धनु (Sagittarius) तारामंडल पहचानने आते हैं, तो इन्हीं के आसपास मिल्की वे सबसे अधिक स्पष्ट नजर आती है.

आंखों को भी चाहिए थोड़ा समय

कई लोग अंधेरी जगह पहुंचते ही आसमान देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूरी खूबसूरती नहीं दिखती. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आंखों को अंधेरे के अनुरूप ढलने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं. इस दौरान मोबाइल की स्क्रीन या तेज टॉर्च देखने से बचें, क्योंकि तेज रोशनी आपकी नाइट विजन को फिर से कमजोर कर देती है.

क्या टेलिस्कोप जरूरी है?

नहीं. मिल्की वे देखने के लिए टेलिस्कोप की जरूरत नहीं होती. बल्कि टेलिस्कोप से इसका सिर्फ छोटा हिस्सा ही दिखाई देता है. पूरी आकाशगंगा का शानदार नजारा खुली आंखों से ही सबसे अच्छा दिखाई देता है. हालांकि अगर आपके पास दूरबीन (Binoculars) है, तो उससे तारों के घने समूह ज्यादा साफ दिखाई दे सकते हैं.

इस महीने और क्या रहेगा खास?

जुलाई में आसमान प्रेमियों के लिए कई और दिलचस्प नजारे भी देखने को मिल सकते हैं. 11 और 12 जुलाई की सुबह चंद्रमा, मंगल और शनि एक-दूसरे के पास दिखाई देंगे. हालांकि साफ मौसम होने पर ये घटनाएं भी देखने लायक होंगी।

सवाल-जवाब

सवाल: मिल्की वे क्या है?

जवाब: यह हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसमें सूर्य और पूरा सौरमंडल मौजूद है.

सवाल: 14 जुलाई की रात क्यों खास मानी जा रही है?

जवाब: इस दिन अमावस्या होने की वजह से चांद की रोशनी नहीं होगी, जिससे आसमान ज्यादा अंधेरा रहेगा और मिल्की वे आसानी से दिखाई दे सकती है.

सवाल: क्या इसे देखने के लिए टेलिस्कोप जरूरी है?

जवाब: नहीं. मिल्की वे को खुली आंखों से देखा जा सकता है. दूरबीन केवल अनुभव को बेहतर बना सकती है.

सवाल: मिल्की वे देखने का सबसे अच्छा स्थान कौन-सा है?

जवाब: शहर की रोशनी से दूर ग्रामीण, पहाड़ी या खुले इलाके, जहां लाइट पॉल्यूशन बहुत कम हो.

सवाल: आंखों को अंधेरे में ढलने में कितना समय लगता है?

जवाब: लगभग 20 से 30 मिनट। इस दौरान मोबाइल या तेज रोशनी से बचना चाहिए.

सवाल: अगर शहर में रहें तो क्या मिल्की वे दिख सकती है?

जवाब: बड़े शहरों में लाइट पॉल्यूशन की वजह से इसे देखना काफी मुश्किल होता है. हल्की झलक मिल सकती है, लेकिन साफ दृश्य के लिए अंधेरी जगह बेहतर रहती है.