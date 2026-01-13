Hindi World Hindi

How Two Indian Students Got 1 65 Crore Over Palak Paneer Dispute Settlement With Us University

एक थाली पालक पनीर ने दिला दिए 1.65 करोड़! US यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, जानिए पूरा मामला

अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पालक पनीर गर्म करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद दो भारतीय पीएचडी छात्रों के लिए बड़े कानूनी मामले में बदल गया. इस पूरे विवाद ने इंडियन स्टूडेंट्स को 1.65 करोड़ रुपये तक दिला दिए.

अमेरिका में दो भारतीय छात्रों के लिए एक साधारण सा लंच विवाद जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बॉल्डर में मानवविज्ञान (Anthropology) के पीएचडी स्टूडेंट आदित्य प्रकाश और उनकी साथी छात्रा उर्मी भट्टाचार्य के साथ हुआ ये मामला अब नस्लीय भेदभाव और संस्थागत प्रतिशोध का बड़ा उदाहरण बन गया है.

दरअसल, 5 सितंबर 2023 को आदित्य प्रकाश माइक्रोवेव में अपना लंच पालक पनीर गर्म कर रहे थे, तभी एक स्टाफ मेंबर ने खाने की बदबू की शिकायत करते हुए उन्हें माइक्रोवेव इस्तेमाल करने से मना कर दिया. आदित्य के मुताबिक उन्होंने शांत तरीके से जवाब दिया कि यह सिर्फ खाना है और वे गर्म करके चले जाएंगे, लेकिन यहीं से पूरी घटना की शुरुआत हुई.

आदित्य और उर्मी का आरोप

आदित्य और उर्मी का आरोप है कि इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण और प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाया. आदित्य को बार-बार सीनियर फैकल्टी के सामने तलब किया गया, उन पर स्टाफ को ‘असुरक्षित महसूस कराने’ जैसे आरोप लगाए गए और स्टूडेंट कंडक्ट ऑफिस में शिकायतें दर्ज कराई गईं.

उर्मी भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के उनकी टीचिंग असिस्टेंटशिप छीन ली गई. उन्होंने यह भी बताया कि जब कुछ छात्रों ने समर्थन जताने के लिए भारतीय खाना लाया, तो उन पर ‘दंगा भड़काने’ तक का आरोप लगा दिया गया, हालांकि बाद में ये शिकायतें खारिज कर दी गईं.

दोनों छात्रों ने मुकदमा दायर किया

मई 2025 में दोनों छात्रों ने फेडरल सिविल राइट्स कोर्ट में मुकदमा दायर किया. सितंबर 2025 में विश्वविद्यालय ने सेटलमेंट करते हुए 2 लाख डॉलर का मुआवजा देने और दोनों को मास्टर डिग्री देने पर सहमति जताई. हालांकि समझौते के तहत वे भविष्य में विश्वविद्यालय में न तो पढ़ सकेंगे और न ही काम कर सकेंगे.

इस बीच, दोनों ने अमेरिका छोड़कर स्थायी रूप से भारत लौटने का फैसला किया. आदित्य का कहना है कि ‘खाने की गंध जैसी बातें सांस्कृतिक होती हैं, लेकिन इन्हें नस्लीय चश्मे से देखा गया.’ वहीं उर्मी ने कहा कि यह मामला अमेरिका में बदलते सामाजिक-राजनीतिक माहौल और अप्रवासियों के प्रति घटती सहनशीलता को दर्शाता है.

Add India.com as a Preferred Source