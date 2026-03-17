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How Was The Life Of Mojtaba Khamenei Saved Big Revelation About Iran S New Supreme Leader

घर पर गिरे बम और पत्नी मारी गई, फिर कैसे बची थी मोजतबा खामेनेई की जान? ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में बड़ा खुलासा

Mojtaba Khamenei Alive: अमेरिका और इजरायल के हवाई हमले में मोजतबा दूसरे प्रमुख टारगेट थे लेकिन वह कुछ सेकेंड पहले ही घर से बाहर आ गए थे.

(photo credit reuters, for representation only)

Mojtaba Khamenei Alive: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चला है कि 28 फरवरी को जिस दिन उनके पिता अली खामेनेई की हत्या हुई उस दिन मोजतबा की जान कैसे बची थी.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोजतबा खामेनेई बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकलने के कुछ ही सेकेंड बाद मौत से बाल-बाल बच गए. अमेरिका और इजरायल ने पहले हमले में अली खामेनेई के साथ मोजतबा को भी निशाना बनाया था, लेकिन वह‘कुछ काम करने‘ के लिए बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई.

जब घर पर गिरी मिसाइल तब क्या हुआ

शासन के प्रोटोकॉल प्रमुख मजाहिर हुसैनी ने एक भाषण दिया है. इसमें इस बात का विस्तृत ब्योरा मिलता है कि जब एक इजरायली मिसाइल ने खामेनेई परिवार के घर पर हमला किया, तब क्या हुआ था.

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हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडरों को बताया कि मोजतबा खामेनेई के पैर में चोट लगी थी.

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मोजतबा की पत्नी मारी गईं !

इस बीच दावा किया गया है कि उनकी पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई – और उनके साले का सिर धड़ से अलग हो गया. टेलीग्राफ को लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में, हुसैनी कहते हैं: ‘अल्लाह की इच्छा थी कि मोजतबा को कुछ काम से आंगन में जाना था और फिर वापस आना था. वह बाहर थे और ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने मिसाइल से इमारत पर हमला कर दिया.उनकी पत्नी, हद्दाद, मौके पर ही शहीद हो गईं. हुसैनी के अनुसार, खामेनेई के सैन्य ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद शिराज़ी का शरीर ‘टुकड़े-टुकड़े हो गया’ था.

पिता के साथ ही रहते थे मोजतबा

रिपोर्ट के मुताबिक मोजतबा खामेनेई तेहरान में अपने पिता के ही परिसर में रह रहे थे. इस आवास में एक धार्मिक हॉल भी था जहां दिवंगत अली खामेनेई भाषण दिया करते थे, साथ ही खामेनेई के अन्य बच्चों के घर भी यहीं थे. फरवरी के आखिरी दिन, अली खामेनेई वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक के लिए जमा हुए थे, तभी परिसर पर मिसाइलें आकर गिरीं.

इजरायल को यकीन नहीं रिकॉर्डिंग पर

इजराइली सूत्रों ने कहा कि लीक हुई रिकॉर्डिंग ईरानी प्रोपेगैंडा हो सकती है, जिसका मकसद अपनी जनता को यह भरोसा दिलाना है कि उनका नेता ज़्यादातर सुरक्षित बच निकला है.