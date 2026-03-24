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मंगल ग्रह पर कदम रखते ही कैसे बदलेगा इंसान का शरीर? गुरुत्वाकर्षण कैसे डालेगा असर? नए शोध में खुलासा
Mars Gravity: मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ग्रैविटी का लगभग 38 प्रतिशत है. इससे इंसानों की सेहत के लिए लाल ग्रह पर बड़ा जोखिम है.
Mars Gravity: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (CNSA) की योजना है कि वे अगले दशक की शुरुआत में ही अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजें. नए शोध में शोधकर्ताओं ने बताया है कि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण और वातावरण इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा.
साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय टीम अभी इस बात का अध्ययन कर रही है कि मंगल ग्रह की ग्रैविटी इंसानी सेहत के एक अहम पहलू कंकाल की मांसपेशियों पर कैसे असर डालेगी.
किसने किया शोध
रिसर्च टीम में त्सुकुबा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, तोहोकू मेडिकल मेगाबैंक ऑर्गनाइजेशन, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर इनोवेशन इन नेक्स्ट-जेनरेशन मेडिसिन (INGEM), बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर, ब्रिघम एंड विमेंस हॉस्पिटल और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के स्पेस एनवायरनमेंट यूटिलाइजेशन सेंटर के वैज्ञानिक शामिल थे.
मंगल यात्री की चुनौतियां
मंगल ग्रह धरती से करीब 22 करोड़ किलोमीटर दूर है. इसलिए लंबी यात्रा में रेडिएशन और माइक्रोग्रैविटी में लंबे समय तक रहने के प्रभावों जैसे खतरे हैं.
मंगल पर कदम रखने के बाद की मुश्किलें
मंगल ग्रह से जुड़ी अपनी भी कुछ चुनौतियां हैं. मंगल ग्रह की ग्रैविटी पृथ्वी की ग्रैविटी का लगभग 38 प्रतिशत है. इससे लंबे समय तक सेहत से जुड़े जोखिम पैदा होने की संभावना है.
कम ग्रैविटी के कारण मांसपेशियों की ताकत, आकार और कार्यक्षमता में काफी कमी आ सकती है. इसलिए, यह पता लगाना जरूरी है कि मंगल ग्रह के वातावरण में यह मांसपेशी ऊतक कैसा प्रदर्शन करेंगे. इस रिसर्च के नतीजे ‘Science Advances’ नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं.
चूहों पर हुआ शोध
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर चूहों के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि कम ग्रैविटी में मांसपेशियों के कमजोर होने (एट्रोफी) की समस्या को कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है. प्रयोग के लिए 28 दिनों की अवधि में चूहों को गुरुत्वाकर्षण के चार अलग-अलग स्तरों – सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, 0.33 फीसदी, 0.67 फीसदी और 1 फीसदी के अधीन रखा गया.
शोधकर्ताओं के मुताबिक जब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 67 फीसदी होगा तब मांसपेशियों का नुकसान कम होगा. इसलिए अगर यात्रा करने वाले यान या कृत्रिम फैसेलिटी में 67 फीसदी वाली गुरुवत्वाकर्षण तैयार किया जाता है तो अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत को कम नुकसान होगा.
क्या है इस शोध का फायदा
शोधकर्ता मंगल पर इंसान के पहुंचने से पहले सभी संभावित चुनौतियों का पहले से ही अंदाजा लगाकर उनके लिए तैयारी करना चाहते हैं. वे मानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत और सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है.
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