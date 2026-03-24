  • Hindi
  • World Hindi
  • How Will Gravity On Mars Affect Humans A New Study Reveals A Clue

मंगल ग्रह पर कदम रखते ही कैसे बदलेगा इंसान का शरीर? गुरुत्वाकर्षण कैसे डालेगा असर? नए शोध में खुलासा

Mars Gravity: मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ग्रैविटी का लगभग 38 प्रतिशत है. इससे इंसानों की सेहत के लिए लाल ग्रह पर बड़ा जोखिम है.

Published date india.com Published: March 24, 2026 2:02 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
मंगल ग्रह पर कदम रखते ही कैसे बदलेगा इंसान का शरीर? गुरुत्वाकर्षण कैसे डालेगा असर? नए शोध में खुलासा
(photo credit AI, for representation only)

Mars Gravity: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (CNSA) की योजना है कि वे अगले दशक की शुरुआत में ही अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजें. नए शोध में शोधकर्ताओं ने बताया है कि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण और वातावरण इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा.

साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय टीम अभी इस बात का अध्ययन कर रही है कि मंगल ग्रह की ग्रैविटी इंसानी सेहत के एक अहम पहलू कंकाल की मांसपेशियों पर कैसे असर डालेगी.

किसने किया शोध

रिसर्च टीम में त्सुकुबा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, तोहोकू मेडिकल मेगाबैंक ऑर्गनाइजेशन, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर इनोवेशन इन नेक्स्ट-जेनरेशन मेडिसिन (INGEM), बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर, ब्रिघम एंड विमेंस हॉस्पिटल और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के स्पेस एनवायरनमेंट यूटिलाइजेशन सेंटर के वैज्ञानिक शामिल थे.

मंगल यात्री की चुनौतियां

मंगल ग्रह धरती से करीब 22 करोड़ किलोमीटर दूर है. इसलिए लंबी यात्रा में रेडिएशन और माइक्रोग्रैविटी में लंबे समय तक रहने के प्रभावों जैसे खतरे हैं.

(photo credit AI, for representation only)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मंगल पर कदम रखने के बाद की मुश्किलें

मंगल ग्रह से जुड़ी अपनी भी कुछ चुनौतियां हैं. मंगल ग्रह की ग्रैविटी पृथ्वी की ग्रैविटी का लगभग 38 प्रतिशत है. इससे लंबे समय तक सेहत से जुड़े जोखिम पैदा होने की संभावना है.

कम ग्रैविटी के कारण मांसपेशियों की ताकत, आकार और कार्यक्षमता में काफी कमी आ सकती है. इसलिए, यह पता लगाना जरूरी है कि मंगल ग्रह के वातावरण में यह मांसपेशी ऊतक कैसा प्रदर्शन करेंगे. इस रिसर्च के नतीजे ‘Science Advances’ नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं.

चूहों पर हुआ शोध

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर चूहों के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि कम ग्रैविटी में मांसपेशियों के कमजोर होने (एट्रोफी) की समस्या को कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है. प्रयोग के लिए 28 दिनों की अवधि में चूहों को गुरुत्वाकर्षण के चार अलग-अलग स्तरों सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, 0.33 फीसदी, 0.67 फीसदी और 1 फीसदी के अधीन रखा गया.

शोधकर्ताओं के मुताबिक जब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 67 फीसदी होगा तब मांसपेशियों का नुकसान कम होगा. इसलिए अगर यात्रा करने वाले यान या कृत्रिम फैसेलिटी में 67 फीसदी वाली गुरुवत्वाकर्षण तैयार किया जाता है तो अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत को कम नुकसान होगा.

क्या है इस शोध का फायदा

शोधकर्ता मंगल पर इंसान के पहुंचने से पहले सभी संभावित चुनौतियों का पहले से ही अंदाजा लगाकर उनके लिए तैयारी करना चाहते हैं. वे मानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत और सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.