क्या खाक ईरान से जंग लड़ेगा अमेरिका! खत्म हो गई सारी लंबी दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें, रिपोर्ट में खुलासा

US Report: सूत्रों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका के पास हर तरह के कितने हथियार बचे हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/how-will-the-us-fight-a-war-with-iran-all-long-range-precision-missiles-are-used-report-reveals-8493129/ Copy

ट्रंप ने कहा, यूएस डिफेंस कंपनियां इस समय पहले से कहीं ज़्यादा गोला-बारूद बना रही हैं, साथ ही वे रिकॉर्ड स्तर पर अपने प्लांट और इक्विपमेंट का विस्तार भी कर रही हैं. (photo credit, IANS, for representation only)

US Report: ईरान के साथ पांच महीने तक चली लड़ाई में अमेरिकी सेना ने अपनी सटीक निशाना लगाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों (long-range precision missiles) का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है. अमेरिकी मिसाइलों के आंकड़ों की जारी रखने वाले तीन सूत्रों ने ये दावा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे अमेरिकी सेना की चिंता बढ़ गई है. सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध या भविष्य की दूसरी लड़ाइयां कैसे लड़ेगा.

Explainer: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में घुसा चीन! हथियार दे तैयार कर रहा भारत के खिलाफ दो नए मोर्चे? एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा…

क्या हैं प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मिसाइलें मुख्य रूप से जमीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं. इन्हीं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल (PrSM) के नाम से जाना जाता है. दो सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने इनमें से “लगभग सभी” हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है. लंबी दूरी के ये हथियार – जिनकी कीमत हर एक के लिए 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है. सेना के हथियारों के जखीरे का एक अहम हिस्सा हैं, जो सुरक्षित दूरी से सटीक हमला करने की सुविधा देते हैं.

पहली बार सामने आई ऐसी रिपोर्ट

सेना के पास ATACMS और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों की कमी किस हद तक हो गई है, इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी. PrSM एक नई और ज़्यादा एडवांस्ड पीढ़ी की मिसाइल है जो ATACMS की जगह लेगी, जिनकी रेंज कम है. अमेरिका की ओर से दी गई ATACMS मिसाइलों ने यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाई है, जिससे यूक्रेनी सेना रूस के अंदर मौजूद ठिकानों पर हमला कर पाई है.

क्या होगा ईरान युद्ध पर इसका असर

सटीक निशाना लगाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों की भारी कमी का मतलब है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा जोखिम वाले, पायलट-संचालित बमबारी मिशनों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है. ट्रंप ने फरवरी में इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, और अनुमान लगाया था कि यह लड़ाई कम समय तक चलेगी.