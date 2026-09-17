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कैसे यूपी बचेगा बिजली संकट से? कोयला मंत्रालय ने दी ये बड़ी सलाह

UP Power Crisis: कोयला मंत्रालय की यूपी को सलाह, बिजली संकट से बचने के लिए जल्द विकसित कैप्टिव कोयला ब्लॉक.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 17, 2026, 11:49 AM IST
कैसे यूपी बचेगा बिजली संकट से? कोयला मंत्रालय ने दी ये बड़ी सलाह
कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश को सलाह दी है. (photo credit, IANS)
  • यूपी को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है
  • इसका एक कारण कोयला आपूर्ति में रुकावट है
  • कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला ब्लॉक के विकास की सलाह दी है

UP Power Crisis: उत्तर प्रदेश राज्य को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि इसका एक कारण कोयला आपूर्ति में रुकावट है. कोयला मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है. इसके साथ ही मंत्रालय ने यूपी को इस संकट से उबरने का रास्ता भी सुझाया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश को सलाह दी है. इसमें कहा गया है कि यूपी कैप्टिव कोयला ब्लॉक के जल्द विकास को प्राथमिकता दे. इससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और थर्मल पावर प्लांट के लिए लंबे समय तक ईंधन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

क्या है कोयला मंत्रालय का पूरा बयान?

बयान में आगे कहा गया, कोयला मंत्रालय वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने और राज्य को अपने कैप्टिव कोयला ब्लॉक के विकास में तेजी लाने की सलाह दोहराने के लिए निम्नलिखित तथ्य सामने रख रहा है, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) राज्य की कोयले की जरूरत को पूरी तरह से पूरा कर रहा है. 15 सितंबर तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) का कोई भी थर्मल पावर प्लांट ‘क्रिटिकल-स्टॉक’ (कोयले की भारी कमी) श्रेणी में नहीं है. इसलिए मौजूदा स्टॉक की स्थिति से प्लांट के स्तर पर कोयले की उपलब्धता में किसी गंभीर कमी का संकेत नहीं मिलता है.

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973 मिलियन टन भंडार वाला कोयला ब्लॉक चालू नहीं

मंत्रालय के अनुसार, झारखंड के दुमका जिले में स्थित सहारपुर जमरपानी कोयला ब्लॉक, जिसमें 973 मिलियन टन से ज्यादा का भंडार है, को कोयला मंत्रालय ने 2015 में ‘कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015’ के तहत यूपीआरवीयूएनएल को आवंटित किया था. इसका मकसद थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कोयले की जरूरत को पूरा करना था.

आवंटन के 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यूपीआरवीयूएनएल की ओर से जरूरी पहल न किए जाने के कारण इस ब्लॉक को चालू करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है. मंत्रालय ने आगे कहा कि नतीजतन, उत्तर प्रदेश के पावर प्लांट की कोयले की पूरी जरूरत अभी भी सीआईएल द्वारा ही पूरी की जा रही है.

क्यों बाधित होती है कोयला आपूर्ति

मंत्रालय ने कहा, अलग-अलग प्लांट पर अनलोडिंग की दिक्कतों की वजह से रेलवे को समय-समय पर रैक लगाने पर रोक लगानी पड़ती है, जिससे कोयले की सप्लाई और बढ़ाने में रुकावट आती है.

कोयले के स्टॉक की स्थिति बेहतर

यूपीआरवीयूएनएल के थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है. 1 सितंबर को स्टॉक 7.25 लाख टन (एलटी) था और 15 सितंबर तक यह बढ़कर 8.41 एलटी हो गया. इस बीच, सहारपुर जमरपानी के आवंटन की तारीख या उसके बाद बिजली क्षेत्र में कैप्टिव इस्तेमाल के लिए आवंटित 14 अन्य कोयला ब्लॉक पहले ही चालू हो चुके हैं और उन्होंने अपने संबंधित प्लांट के लिए कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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