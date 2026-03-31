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कैसे जेलेस्की ईरान के ड्रोन से बचाएंगे मिडिल ईस्ट को? प्लान और हथियार सब कुछ जानिए
Shahed Killers: अमेरिका को खाड़ी में अपने मिलिट्री बेस की सुरक्षा के लिए इन ड्रोनों को मार गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ा है, लेकिन यूक्रेन के पास इस समस्या का हल है.
Shahed Killers: ईरान के शाहेद ड्रोन 32 दिनों से पूरे मिडिल ईस्ट में कहर बरपाए हुए हैं. अब यूक्रेन ने इन ड्रोनों से खाड़ी देशों को बचाने का जिम्मा संभाल लिया है. क्योंकि, उन्हें रूस के साथ अपने युद्ध के कारण शाहेद ड्रोनों से लड़ने का चार साल का अनुभव है.
कतर, UAE और सऊदी अरब से समझौता
पिछले सप्ताहांत में, जेलेंस्की का कतर, UAE और सऊदी अरब में रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया और इन देशों के साथ एक समझौता हुआ. इस समझौते के तहत यूक्रेन इन देशों को “स्टिंग” इंटरसेप्टर और युद्ध के मैदान में सीखे गए अपने कीमती सबक देगा.
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200 एंटी ड्रोन विशेषज्ञ
यूक्रेन ने पहले ही मध्य पूर्व में 200 से ज़्यादा एंटी-ड्रोन विशेषज्ञों को तैनात कर दिया है, ताकि जॉर्डन और कुवैत को शाहेद ड्रोनों से निपटने में मदद मिल सके.
यूक्रेन ने बनाए हैं शाहेद किलर
रूस से जंग के दौरान यूक्रेन को पश्चिमी देशों से पर्याप्त मात्रा में अत्याधुनिक हथियार नहीं मिल पाए. उसने स्थिति को खुद संभालने का फ़ैसला किया. दो साल की कड़ी मेहनत के बाद, शाहेद किलर ड्रोन बनाए. यूक्रेन की रणनीति है, सस्ते ड्रोन का मुकाबला और भी सस्ते, ज्यादा स्मार्ट ड्रोन से करो.
बेहद कामयाब हैं यूक्रेन के ये हथियार
यूक्रेन ने स्टिंग और बुलेट इंटरसेप्टर, से 2025 के मध्य से अब तक हज़ारों रूसी शाहेद ड्रोन को मार गिराया है. इनकी सफलता दर 70-90% है. NYT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन इस साल फरवरी में रूस द्वारा भेजे गए 5,000 ड्रोन में से 87 फीसदी को मार गिराने में कामयाब रहा.
इन इंटरसेप्टर को ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं, जो FPV (फर्स्ट-पर्सन व्यू) गॉगल्स के ज़रिए मॉनिटर पर उन्हें ट्रैक करते हैं.
स्टिंग
स्टिंग इन इंटरसेप्टर में सबसे तेज है. यह 315-340 किमी की रफ्तार तक पहुंच सकता है, और 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है. सबसे अहम बात यह है कि अगर यह किसी टारगेट का पता नहीं लगा पाता, तो यह अपने बेस पर वापस लौट सकता है.
बुलेट
बुलेट, जो एक जेट इंजन और चार रोटर से चलता है, को 3D-प्रिंट किया जा सकता है और यह टारगेट का पता लगाने के लिए AI का इस्तेमाल करता है. यह 130-309 किमी की गति से उड़ता है. इसके अलावा भी कई दूसरे मॉडल हैं, जिनमें P1-Sun, Octopus 100, और ODIN WinHit शामिल हैं, इनका इस्तेमाल भी ईरानी ‘शाहिद’ ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए किया गया है.
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