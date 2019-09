ह्यूस्टन (टेक्सास): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ‘हाउडी, मोदी’ समारोह में हिस्सा लेने यहां एनआरजी स्टेडियम पहुंच गए. प्रधानमंत्री यहां हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. इस अवसर पर एनआरजी स्टेडियम में जश्न का माहौल बना हुआ है. उधर, हाउडी, मोदी’ समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि वह अपने मित्र मोदी के साथ होने के लिए ह्यूस्टन में मौजूद रहेंगे. टेक्सास में एक शानदार दिन होगा.

Prime Minister Narendra Modi arrives on stage at NRG stadium in Houston, he will address the gathering shortly.

भारत के विभिन्न भागों से आने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय में शामिल महिलाएं और पुरुष रंग-बिरंगे परंपरागत परिधानों में पहुंचे हुए हैं, जिससे स्टेडियम में उत्सव का नजारा दिख रहा है. कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर ढोल बज रहे हैं और लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं. ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में करीब 50,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम के लिए टिकटों की बिक्री कई सप्ताह पहले ही हो चुकी थी.

Houston: Prime Minister Narendra Modi on stage at NRG stadium with US Congressional delegation, he will speak at the event shortly.



एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम में हो रहे यह कार्यक्रम का आयोजन टेक्सास इंडिया फोरम (टीआईएफ) ने किया है, जोकि एक नॉन-प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन है. कार्यक्रम के पहले टीआईएफ ने एक ट्वीट के जरिए कहा, “स्टेडियम में लोगों का जोश देखने वाला है जो भारी तादाद में उमड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कार्यक्रम की थीम ‘शेयर्ड ड्रीम ब्राइट फ्यूचर्स’ है. संगठन ने कहा कि भारतवंशी अमेरिकी समुदाय पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में आए हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पूरे से से यहां पहुंचे हैं. कार्यक्रम के आयोजक और वॉयस ऑफ स्पेशिएली एब्लड पीपल के संस्थापक प्रणव देसाई ने बताया कि कार्यक्रम के लिए हजारों कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं.