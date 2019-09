ह्यूस्टन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रविवार को ‘हाउदी मोदी’ कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में लोगों को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ‘गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन, गुड मॉर्निंग टेक्सास, गुड मॉर्निंग अमेरिका’ के साथ की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हौसला अफजाई की और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लोकप्रिय नारे ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ की तर्ज पर ‘अबकी बार, ट्रंप सरकार’ कहकर उनका उत्साहवर्धन किया.

#WATCH PM Narendra Modi: We in India have connected well with President Trump, the words of candidate Trump, ‘Ab ki baar Trump sarkar’, rang loud and clear. pic.twitter.com/9WPq9w7eKf — ANI (@ANI) September 22, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भारतीय-अमेरिका समुदाय से परिचय कराते हुए उन्हें ‘विशेष व्यक्ति’ बताया. पीएम मोदी ने कहा कि वह (ट्रम्प) किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि उनका नाम धरती पर हर व्यक्ति को पता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं उनके नेतृत्व, अमेरिका के लिए उनकी चाहत और हर अमेरिकी के लिए उनकी चिंता के कारण राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रशंसा करता हूं. जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो ट्रम्प ने मुझे बताया था कि भारत का व्हाइट हाउस में सच्चा मित्र है.

PM Modi on Donald Trump: We have met a few times, and every time he has been the same warm, friendly, energetic and accessible. I admire him also for his sense of leadership and passion for America. #HowdyModi pic.twitter.com/Xb4ajXQMLH — ANI (@ANI) September 22, 2019



प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का सबसे सच्चा मित्र बताया

इस दौरान ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा मित्र बताते हुए कहा कि वह भारत के लिए असाधारण काम कर रहे हैं. कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया मजबूत, फलता-फूलता और संप्रभु भारत देख रही है. ट्रंप ने कहा कि आज हमारे संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं और हम लोकतंत्र की प्रतिबद्धता से बंधे हुए हैं. इस दौरान स्टेडियम में मौजूद लगभग 50,000 लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

US President Donald Trump: As a result of PM Modi’s pro growth policies, India has lifted nearly 300 million out of poverty, and that is an incredible number. #HowdyModi pic.twitter.com/M6MYfZyoCp — ANI (@ANI) September 22, 2019



एनएसजी स्टेडियम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को एनएसजी स्टेडियम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. यह पहली बार होगा जब ट्रंप और मोदी एक मंच पर साथ नजर आए हैं और भारतीय मूल के 50,000 अमेरिकियों की विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले मोदी दोनों हाथ जोड़ कर मंच पर पहुंचे. इस शानदार स्वागत के लिए लोगों का शुक्रिया कहते हुए वे उनके समक्ष झुके. ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने मोदी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के महत्त्व का उल्लेख किया और कहा कि भारतीय इस शहर के विकास में अहम रहे हैं. टर्नर ने लोगों से कहा कि ह्यूस्टन सबसे विविध शहर है. उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन में हम 140 से ज्यादा भाषाओं में हाउडी कहते हैं. और आज सुबह हम मोदी को हाउडी कह रहे हैं.