ह्यूस्टन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहां एनआरजी स्टेटियम में होने जा रहे मेगा कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ में शिरकत करेंगे, जहां वह प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले किसी निर्वाचित विदेशी नेता द्वारा संबोधित किए जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे.

Joint Base Andrews (Maryland): Press delegation boarding Air Force One; President of the United States, Donald Trump, will be attending #HowdyModi event in Houston, Texas today. pic.twitter.com/ttnRueoImO

