Huang Xuanni Abandoned As Child On A Mountainside Owns Mix Selection Big Fashion Brand In China

जिस बेटी को मरने के लिए पहाड़ पर छोड़ा अकेली, उसने बनाया 'दौलत का पहाड़', चला रही 300 करोड़ की कंपनी

Huang Xuanni: हुआंग जुआननी के माता-पिता, जो अपने इकलौते बेटे पर बहुत ध्यान देते थे, हुआंग को दरवाजे पर अकेले खाने के लिए छोड़ देते थे.

Huang Xuanni: हुआंग जुआननी. यह नाम है नाम है चीन की 44 साल की महिला का, जिसकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है. मध्य चीन में रहने वाली हुआंग जुआननी का बचपन बेहद डरावना था. हुआंग के माता-पिता को उनका नाम तक याद नहीं रहता था. एक बार तो जब हुआंग बीमार हुईं तो उनके माता-पिता ने उन्हें पहाड़ पर छोड़ दिया था.

सात बच्चों में छठें नंबर पर

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग जुआननी, हुनान प्रांत के बिनझोउ में एक गांव के परिवार में पली-बढ़ीं, जहां वह सात बच्चों में छठी बेटी थीं. बचपन में उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था. उनके परिवार में बेटियों से ज्यादा बेटों को अहमियत दी जाती थी.

जब छोड़ दिया गया पहाड़ पर

मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बचपन के एक दिल दहला देने वाले पल के बारे में बताया गया है जब उसके माता-पिता बीमार पड़ने के बाद उसे एक पहाड़ पर छोड़ गए थे. एक गुजरते हुए अजनबी ने उसे बचाया और घर वापस भेज दिया.

बचपन की अपनी इकलौती फोटो में, हुआंग की दादी प्यार से उसके छोटे भाई को गोद में लिए हुए हैं, जबकि हुआंग कुर्सी के किनारे पर बैठा है.

स्कूल जाने का संघर्ष

हुआंग ने कहा कि उसका सेकेंडरी स्कूल घर से बहुत दूर था, जिसके लिए उसे पहाड़ों पर लगभग तीन घंटे ट्रेक करना पड़ता था. हफ़्ते में सिर्फ एक युआन पॉकेट मनी के साथ, वह स्कूल में खाना लाती थी, लेकिन क्लासमेट अक्सर उसके चावल चुरा लेते थे.

आज क्या कर रहीं हुआंग जुआननी

हुआंग जुआननी आज चीन की सफल बिजनेसवुमन हैं. वह अपना खुद का ई-कॉमर्स फैशन एम्पायर चलाती हैं.

संघर्ष और सफलता की कहानी

हुआंग ने गांव की जिंदगी से भागकर हुनान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने जीव विज्ञान की पढ़ाई की. ग्रेजुएट होने के बाद, उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की और लॉजिस्टिक्स में नौकरी के लिए शेन्ज़ेन चली गई. उसकी शादी की वजह से डिप्रेशन और घरेलू हिंसा हुई. हुआंग का तलाक हो गया और उसने अपनी बेटी की कस्टडी खो दी.

2015 में, हुआंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी. फिर बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में से एक, ताओबाओ पर कपड़ों की दुकान खोलकर सब कुछ दांव पर लगा दिया. इसमें उन्हें कामयाबी मिली.

2020 में, उन्होंने अपना खुद का ब्रांड, मिक्स सिलेक्शन लॉन्च किया, जो छोटी महिलाओं के लिए हाई-क्वालिटी मटीरियल और एलिगेंट डिज़ाइन पर फोकस करता है. 2025 तक, मिक्स सिलेक्शन की बिक्री 250 मिलियन युआन यानी 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई.