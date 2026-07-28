बिना GPS भी रास्ता पहचानता है शरीर, लेकिन अंतरिक्ष में क्यों हो जाता है फेल?

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इससे जुड़ी बड़ी रोचक जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इंसान के शरीर में एक तरह का प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम होता है, जो धरती पर तो बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचते ही कंफ्यूज हो जाता है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 28, 2026, 11:39 PM IST
बिना GPS भी रास्ता पहचानता है शरीर, लेकिन अंतरिक्ष में क्यों हो जाता है फेल?
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी मोबाइल या जीपीएस के भी हमारा शरीर हर समय यह समझता रहता है कि हम किस दिशा में हैं. कब हम झुक रहे हैं और कब सीधे खड़े हैं. भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इससे जुड़ी बड़ी रोचक जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इंसान के शरीर में एक तरह का प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम होता है, जो धरती पर तो बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचते ही कंफ्यूज हो जाता है. शुभांशु शुक्ला ने बताया कि हमारे कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम और दिमाग मिलकर शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं. यही सिस्टम हमें यह महसूस कराता है कि ऊपर कौन-सी दिशा है, नीचे कहां है और शरीर किस ओर घूम रहा है. इसी वजह से हम बिना सोचे-समझे आसानी से चल पाते हैं और अपना संतुलन बनाए रखते हैं.

अंतरिक्ष में नहीं होता गुरुत्वाकर्षण

लेकिन अंतरिक्ष में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं. वहां गुरुत्वाकर्षण लगभग नहीं होता, इसलिए शरीर को ऊपर और नीचे का फर्क समझ में नहीं आता. ऐसे में दिमाग को आंखों और कानों से अलग-अलग तरह के संकेत मिलने लगते हैं. यही कारण है कि कई अंतरिक्ष यात्रियों को शुरुआत में चक्कर आना, उलझन महसूस होना और दिशा पहचानने में परेशानी होती है. शुभांशु के मुताबिक इसी चुनौती से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन से पहले खास तरह की न्यूरोवेस्टिबुलर ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग का मकसद दिमाग और शरीर को ऐसे माहौल के लिए तैयार करना होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण का असर लगभग खत्म हो जाता है. इससे अंतरिक्ष यात्री जल्दी नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाते हैं और अपने वैज्ञानिक प्रयोगों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं.

किसी एंडवास जीपीएस से कम नहीं दिमाग

उन्होंने कहा कि शरीर का यह प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम किसी एडवांस GPS से कम नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि यह धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर काम करता है. जैसे ही गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, यह सिस्टम कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाता है. यही वजह है कि अंतरिक्ष मिशनों में शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ न्यूरोवेस्टिबुलर फिटनेस को भी बेहद अहम माना जाता है. यही तैयारी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित और सफल मिशन पूरा करने में मदद करती है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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