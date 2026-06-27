सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं था मानव विकास, वैज्ञानिकों की नई खोज ने चौंका दिया

नई रिसर्च और पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि शुरुआती होमो सेपियन्स सिर्फ खुले मैदानों तक सीमित नहीं थे. वे अलग अलग तरह के वातावरण में रहना सीख चुके थे. इनमें घने जंगल और ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट भी शामिल थे.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Meta AI)

मानव विकास की जो मोटी-मोटी तस्वीर हमारे सामने आती है, उसमें अफ्रीका के खुले घास के मैदानों का खास तौर पर ज्रिक किया जाता है. माना जाता रहा है कि मानव विकास की शुरुआत अफ्रीका के खुले घास के मैदानों से शुरू होती है. यानी शुरुआत में इंसान यही पैदा हुए थे. फिर उनका धीरे-धीरे विकास हुआ और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलते चले गए. मगर चौंक जाएंगे कि अब वैज्ञानिकों की नई खोज इसे अलग तरह से देखने पर मजबूर कर देगी. दरअसल नई रिसर्च और पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि शुरुआती होमो सेपियन्स सिर्फ खुले मैदानों तक सीमित नहीं थे. वे अलग अलग तरह के वातावरण में रहना सीख चुके थे. इनमें घने जंगल और ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट भी शामिल थे. इसका मतलब यह हुआ कि इंसान का विकास किसी एक जगह नहीं, बल्कि कई अलग अलग इलाकों में एक साथ चल रहा था.

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जंगलों में भी लंबे समय तक रहे इंसान

वैज्ञानिकों के मुताबिक कई जगहों पर मिले पत्थर के औजार और पुरानी मानव गतिविधियों के निशान यह संकेत देते हैं कि लोग सिर्फ जंगलों से गुजर नहीं रहे थे. बल्कि वहां लंबे समय तक रह भी रहे थे. कुछ खोजों से यह भी पता चलता है कि करीब 150 हजार साल पहले तक इंसान उष्णकटिबंधीय जंगलों में मौजूद थे. पहले यह माना जाता था कि घने जंगल इंसानों के लिए बहुत कठिन जगह है, जहां लंबे समय तक जीवित रहना आसान नहीं होता होगा. लेकिन नई रिसर्च कहती है कि शुरुआत में इंसानों ने धीरे धीरे खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया था. उन्होंने नए औजार बनाए. खाने के नए तरीके अपनाए और जंगलों में भी अपनी जगह बना ली.

नई रिसर्च से और क्या पता चला

इस नई सोच में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मानव विकास को अब एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखा जा रहा. वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग अलग इलाकों में रहने वाले इंसानी समूह समय के साथ विकसित हुए और फिर आपस में मिलकर ज्ञान और जीन का आदान प्रदान किया. इसी वजह से इंसान में अलग अलग वातावरण में रहने की क्षमता विकसित हुई. ये खोज मानव इतिहास को देखने का नजरिया बदल रही है. इससे साफ होता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका दिमाग नहीं, बल्कि हर तरह के माहौल में ढल जाने की क्षमता भी रही है.