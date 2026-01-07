  • Hindi
  • World Hindi
  • Hypnotherapist Accused Of Sexual Assault 14 Women And Making Sickening Videos Of 20 Victims In France

हिप्नोथेरेपिस्ट पर 14 महिलाओं से रेप का आरोप, 20 पीड़िताओं की बनाई जबरन वीडियो

Hypnotherapist Sexual Assault: पुलिस को आरोपी के कंप्यूटर पर तस्वीरें और वीडियो भी मिले, जिसमें कथित पीड़ितों को अर्ध-बेहोश हालत में दिखाया गया था.

Published date india.com Updated: January 7, 2026 12:29 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com
हिप्नोथेरेपिस्ट पर 14 महिलाओं से रेप का आरोप, 20 पीड़िताओं की बनाई जबरन वीडियो

Hypnotherapist Sexual Assault: फ्रांस में यौन उत्पीड़न का चौंका देने वाला केस सामने आया है. एक हिप्नोथेरेपिस्ट पर दर्जन से ज्यादा महिलाओं को ड्रग्स देने और रेप करने और भयानक हमलों को फिल्माने का आरोप है. पुलिस को कथित तौर पर आरोपी के कंप्यूटर पर परेशान करने वाले वीडियो मिले हैं.

कौन हैं आरोपी

47 साल के सिरिल जट्टारा पर फिलहाल फ्रांस में एक दशक में 14 महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है, और उस पर मुकदमा चल रहा है. जट्टारा, जो एक डांस टीचर भी है, ने रेप के 10 आरोपों को कबूल कर लिया है, और वह पहले ही पांच साल जेल में रह चुका है.

वीडियो भी बनाए

आरोपी पर 20 कथित पीड़ितों को उनकी सहमति के बिना फिल्माने का भी आरोप है. यह मुकदमा Aix-en-Provence शहर में बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है और कम से कम दो हफ्ते तक चलने की उम्मीद है.

6 साल पहले खुला अपराध

यह मामला 2019 में तब शुरू हुआ जब एक 24 साल की महिला ने जट्टारा के साथ हिप्नोसिस सेशन के बाद शिकायत दर्ज कराई. उसने दावा किया कि एक गिलास वाइन का कुछ हिस्सा पीने के बाद, बेहोश होने और बाद में उल्टी करने के बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया. जट्टारा का डीएनए कथित पीड़िता के नाखूनों के नीचे और उसके अंडरगार्मेंट के अंदर पाया गया.

ड्रग्स से महिलाओं को करता था मदहोश

आरोपी पर विभिन्न पीड़ितों के ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. पुलिस का मानना ​​है कि वह अक्सर उन महिलाओं को निशाना बनाता था जिनसे वह पहले से दोस्ती या करीबी रिश्ते में था.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कथित पीड़ितों ने ज़ट्टारा से मिलने के बाद खुद को मदहोश और भ्रमित महसूस करने का दावा किया, जिसके बाद वह उनकी हालत के लिए अपने हिप्नोसिस या शराब को दोषी ठहराता था. हालांकि, खून और बालों के टेस्ट से पता चला कि कई पीड़ितों ने ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स लिए थे.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.