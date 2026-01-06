  • Hindi
Venezuela: वेनेजुएला के निकोलस मादुरो ने खुद को बेगुनाह बताया और कोर्ट से कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है. मैं एक शरीफ आदमी हूं.

'मैं आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति', पहली पेशी पर अमेरिकी कोर्ट में क्या-क्या बोले निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, नार्को-टेररिज्म के आरोपों पर भी दिया बड़ा बयान
Venezuela: अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सोमवार को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा कि वह अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं. 3 जनवरी को मुझे अगवा किया गया था.

पहली पेशी

रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर नाटकीय गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मादुरो को मैनहट्टन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन के सामने पेश किया गया, जो अमेरिका लाए जाने के बाद कोर्ट में उनकी पहली पेशी थी.

चार आपराधिक आरोप

63 साल के मादुरो पर चार आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें नार्को-टेररिज्म, अमेरिका में कोकीन इंपोर्ट करने की साजिश और मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखने के आरोप शामिल हैं.

अगली तारीख 17 मार्च

सुनवाई जज द्वारा मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस पर लगाए गए आरोपों को पढ़ने के साथ शुरू हुई. सुनवाई लगभग आधे घंटे तक चली, उनकी अगली कोर्ट की तारीख 17 मार्च तय की गई है.

क्या है कोर्ट में दिया मादुरो का बयान

सुनवाई के दौरान, मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कोर्ट से कहा, मैं बेगुनाह हूं. मैंने कोई गलती नहीं की है. मैं एक शरीफ आदमी हूं. मैं अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं. मैं यहां 3 जनवरी, शनिवार से किडनैप हूं. मुझे काराकास, वेनेजुएला में मेरे घर से गिरफ्तार किया गया था.

सैन्य अपहरण

उनके वकील ने भी इस ऑपरेशन को “सैन्य अपहरण” बताया है, यह तर्क देते हुए कि इसने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है. मादुरो की पत्नी, सीलिया फ्लोरेस ने कोर्ट में पहले अपना नाम बताया और फिर कहा, मैं वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी हूं. जज हेलरस्टीन ने दंपति को उनकी गिरफ्तारी के बारे में वेनेजुएला के दूतावास को सूचित करने के उनके अधिकार के बारे में बताया था.ॉ

अमेरिका ने मादुरो को माना है अवैध शासक

वाशिंगटन ने 2018 में फिर से चुने जाने के बाद से मादुरो को एक अवैध शासक माना है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे. अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि निकोलस मादुरो ने एक विशाल कोकीन तस्करी नेटवर्क की देखरेख की. मादुरो ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है, और पहले कहा था कि ये वेनेजुएला की तेल संपत्ति को कंट्रोल करने के अमेरिकी प्रयासों का बहाना हैं.

