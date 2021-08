US, US President, Joe Biden, Taliban, Kabul Airport, Afghanistan: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) का कब्‍जा होने के एक हफ्ते बाद जब अमेरिका के राष्‍ट्रपति (US President) जो बाइडेन (Joe Biden) से यह पूछे गया क‍ि क्‍या आप अब भी तालिबान पर करते हैं? तो उन्‍होंने कहा- मैं आप सहित किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं. बता दें कि अमेरिका समेत दुनिया के अन्‍य देशों को अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. 31 अगस्‍त की समय सीमा भी खत्‍म होने जा रही है. अमेरिका अभी तक काबुल एयरपोर्ट से करीब 33,330 लोगों को निकाल चुका है.Also Read - Afghanistan Taliban Crisis: तालिबान राज के बाद Afghanistan Cricket Board में बड़ा फेरबदल, Azizullah Fazli कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह पूछे जाने पर क्या आप अब उन (तालिबान) पर भरोसा करते हैं? इस सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ”मैं आप सहित किसी पर भी भरोसा नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन पर मुझे भरोसा है. तालिबान को एक मौलिक निर्णय लेना पड़ेगा.” Also Read - TMC के कार्यक्रम में 'ममता बनर्जी और दिल्ली चलो' वाली राखियाँ, महिलाओं ने अफगानिस्तान के लोगों को भी बाँधी राखी

#WATCH | “I don’t trust anybody, including you, I love you but there is not a lot of people I trust. Taliban has to make a fundamental decision,” says US President Joe Biden on being asked –do you trust them (Taliban) now? pic.twitter.com/LDREjZm5Yn

— ANI (@ANI) August 23, 2021