Pakistan News: 'मुझे लाठियों से पीटा गया, जेल में बहुत बुरा बर्ताव किया गया', रिहाई के बाद छलका इमरान खान का दर्द

Imran Khan News: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किये गए इमरान खान ने कहा कि जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया. पाकिस्तान (Pakistan News) के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया और लाठियों से पीटा गया. ऐसा तो सामान्य अपराधी के साथ भी नहीं होता है. इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ. मुझे अब भी नहीं पता कि क्या हुआ है. मालूम को कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) को उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था. रिहा होने के बाद इमरान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की.

🚨 Imran Khan footage in the Supreme Court. pic.twitter.com/37iq4QjAqL — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 11, 2023