खुद पर हुए हमले के बाद बोले इमरान खान, 'मुझे चार गोलियां लगीं, हत्या की साजिश का एक दिन पहले से थे पता'

Imran Khan Health Update: पाकिस्तान (Pakistan News) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें चार गोलियां लगी थी. इमरान ने कहा कि ‘मुझे एक दिन पहले पता चल गया था मुझे मारने की योजना बनाई गई है. लाहौर के अस्‍पताल से राष्ट्र के नाम एक वीडियो संबोधन में इमरान ने कहा, ‘मुझे हमले के एक दिन पहले पता लग गया था कि या तो वजीराबाद या कहीं और, उन्‍होंने मुझे मारने की योजना बनाई है.’ इमरान ने कहा कि ‘मैं आम लोगों के बीच से आया हूं. मेरी पार्टी सैन्य प्रतिष्ठान के तहत नहीं बनी है. मैंने 22 साल तक संघर्ष किया है.

Pakistan | I already came to know a day before that there will be an attack on me: Former Pakistan PM Imran Khan (Source: Pakistan Tehreek-e-Insaf) pic.twitter.com/BwiPJg8cZy — ANI (@ANI) November 4, 2022