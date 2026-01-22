  • Hindi
बर्फ का नागराज! आधा शरीर जमने के बाद भी जिंदा रहता है ये सांप

Red-sided Garter Snake: वैज्ञानिकों ने इस सांप के शरीर के लगभग आधे हिस्से को जमा दिया, और वह फिर से जिंदा हो गया.

(photo credit AI, for representation only)

Red-sided Garter Snake: ज्यादातर सांप ठंड के मौसम में जीरो से नीचे के तापमान से बचने के लिए ज़मीन के नीचे गहराई में चले जाते हैं. पर वैज्ञानिकों का कहना है कि थम्नोफिस सिरटालिस पैराइटलिस (Red-sided Garter Snake) प्रजाति के कुछ सांप जम जाते हैं. फिर भी जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं. तब भी जब उनके शरीर के अंदर बर्फ जम जाती है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन पूरे उत्तरी अमेरिका में सर्दियों के पैटर्न को बिगाड़ रहा है. शोधकर्ता यह समझने की दौड़ में लगे हैं कि Red-sided Garter Snake नाम के ये सरीसृप जमने की स्थिति में कैसे ज़िंदा रहते हैं.

समझें सांप के बचने के विज्ञान को

जब तापमान जीरो से नीचे चला जाता है, तो गार्टर सांप के शरीर के बाहरी कोशिकाओं के बीच की जगहों में बर्फ जमना शुरू हो सकती है. दुर्लभ मामलों में, वे दो सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं की वजह से ज़िंदा रहते हैं. सबसे पहले, शरीर मेटाबॉलिक डिप्रेशन में चला जाता है, ऊर्जा बचाने के लिए सर्कुलेशन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बंद कर देता है. दूसरा, क्रायोप्रोटेक्टेंट के नाम से जाने जाने वाले छोटे अणुओं का एक समूह जमा होना शुरू हो जाता है, जो ऊतकों को नुकसान से बचाता है.

कब तक जिंदा रहते हैं सांप

कैनेडियन जर्नल ऑफ जूलॉजी में एक स्टडी में बताया गया कि गार्टर सांप 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम समय के संपर्क में ज़िंदा रह सकते हैं, जिसमें उनके शरीर का 40% तक पानी जम जाता है. परीक्षणों में सरीसृप तीन घंटे जमने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए. लेकिन दस घंटे के बाद ज़िंदा रहने की दर 50% तक गिर गई, और 24 से 48 घंटे के बाद कोई भी ठीक नहीं हुआ.

शोधकर्ताओं के मुताबिक सांप की जमने की सहनशीलता कोई आम ज़िंदा रहने का तरीका नहीं है. यह सिर्फ हल्के सब-ज़ीरो तापमान पर, सिर्फ थोड़े समय के लिए, और सिर्फ कुछ खास साँपों में काम करता है. जब स्थितियां उनकी सीमाओं से ज्यादा हो जाती हैं, तो जिंदा रहने की क्षमता में तेजी से गिरावट आती है.

