इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ‘कानून के अनुसार’ आगे बढ़ेगा. पाकिस्तान ने यह बात अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) द्वारा यह फैसला सुनाने के बाद कही कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक की मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए जो पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने “जासूसी और आतंकवाद” के आरोप में सुनायी है.

International Court of Justice verdict: A continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav pic.twitter.com/OwlznZP6of

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक “जिम्मेदार सदस्य” के रूप में पाकिस्तान ने शुरू से ही मामले में अपनी ‘प्रतिबद्धता बरकरार रखी’ और बहुत कम समय के नोटिस के बावजूद सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुआ. बयान में कहा गया कि फैसला सुनने के बाद अब पाकिस्तान कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा. बयान में दावा किया गया कि हेग स्थित आईसीजे ने अपने फैसले में जाधव को बरी या रिहा करने की भारत की अर्जी स्वीकार नहीं की.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने यह दोहराया कि जाधव ने किसी प्रामाणिक भारतीय पासपोर्ट पर किसी वीजा के बिना पाकिस्तान में हुसैन मुबारक पटेल के नाम से प्रवेश किया था. न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे पीठ ने जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनायी गई सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार का आदेश दिया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था. उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत पहुंचा था.

Raveesh Kumar, MEA on #KulbhushanJadhav verdict: We welcome the justice delivered just now by ICJ in Hague, in the favour of India. The court by a vote of 15-1 has upheld India’s claim that Pakistan is in violation of Vienna Convention on several counts. pic.twitter.com/TAnAkJAjJu

— ANI (@ANI) July 17, 2019