पानी नहीं, CO₂ गैस से ‘जिंदा’ हो रहा ये बर्फीला पिंड, बृहस्पति के पार दिखी अनोखी हलचल

आमतौर पर धूमकेतुओं में सूरज की गर्मी के कारण बर्फ पिघलने और गैस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इस मामले में कहानी कुछ अलग है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस पिंड से पानी की भाप नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO₂ गैस निकल रही है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/icy-object-beyond-jupiter-active-with-carbon-dioxide-gas-8522835/ Copy

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को एक ऐसा बर्फीला पिंड मिला है, जो सूरज से बहुत दूर होने के बावजूद लगातार गैस छोड़ रहा है. आमतौर पर धूमकेतुओं में सूरज की गर्मी के कारण बर्फ पिघलने और गैस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इस मामले में कहानी कुछ अलग है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस पिंड से पानी की भाप नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO₂ गैस निकल रही है. इस रहस्यमयी पिंड का नाम 450P/LONEOS है. यह बृहस्पति और नेपच्यून के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है. वैज्ञानिक इसे ‘सेंटॉर’ कहते हैं. माना जाता है कि ऐसे कई बर्फीले पिंड कभी सौरमंडल के बाहरी हिस्से यानी काइपर बेल्ट से आए होंगे. समय के साथ इनकी कक्षाएं बदलती रहती हैं और कुछ पिंड धीरे-धीरे धूमकेतुओं की तरफ बढ़ सकते हैं.

इतनी दूर होने के बावजूद क्यों हो रही हलचल?

सबसे हैरान करने वाली बात इसकी सूर्य से दूरी है. जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, तब यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से सात गुना से भी ज्यादा दूर था. इतनी दूरी पर तापमान इतना कम होता है कि सामान्य पानी की बर्फ के गैस में बदलने की संभावना बहुत कम रहती है. ऐसे में सवाल था कि आखिर इस पिंड के आसपास गैस और धूल का बादल क्यों दिखाई दे रहा है. वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसका जवाब खोजने की कोशिश की. टेलीस्कोप के उपकरण ने पिंड के आसपास मौजूद गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की साफ पहचान की. वहीं पानी की भाप और कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई ऐसा संकेत नहीं मिला, जिससे यह माना जा सके कि वही इस गतिविधि की मुख्य वजह हैं.

हर सेकंड निकल रही है भारी मात्रा में गैस

रिसर्च के मुताबिक 450P/LONEOS से हर सेकंड करीब 7 ट्रिलियन ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड अणु बाहर निकल रहे थे. मात्रा को आसान भाषा में समझें तो यह एक सेकंड में करीब आधा किलो गैस निकलने के बराबर है. इसके साथ धूल के कण भी बाहर निकल रहे थे. वैज्ञानिकों को इस धूल में पानी की बर्फ के कुछ कण भी मिले हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ बर्फ सामान्य बर्फ जैसी नहीं, बल्कि क्रिस्टलीय रूप में थी. इसका मतलब है कि इस सामग्री ने कभी न कभी गर्मी का सामना किया है.

अंदर छिपी बर्फ से निकल रही गैस?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पिंड के अंदर बहुत पुरानी और अव्यवस्थित बर्फ मौजूद हो सकती है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस फंसी हुई थी. जैसे-जैसे यह पिंड सूर्य के थोड़ा करीब आया, गर्मी अंदर तक पहुंची और बर्फ में बदलाव शुरू हुआ. इसी प्रक्रिया के दौरान फंसी हुई गैस बाहर निकलने लगी और पिंड के आसपास धूल और गैस का बादल बन गया. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे धूमकेतु जैसी गतिविधि करने वाला बर्फीला पिंड मान रहे हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह गतिविधि कितने समय तक जारी रहेगी. वैज्ञानिक 450P/LONEOS पर आगे भी नजर रखेंगे, ताकि पता चल सके कि समय के साथ इसकी गैस और धूल छोड़ने की प्रक्रिया बढ़ती है या धीरे-धीरे खत्म हो जाती है.