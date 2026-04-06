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If Bushehr Nuclear Plant Attacked Iran Will Survive But Nations Will Be Devastated Which Cities In Danger

बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान बच जाएगा, ये खाड़ी देश बर्बाद हो जाएंगे, किन शहरों को सबसे ज्यादा खतरा?

ईरान के बुशहर शहर में 250,000 लोग रहते हैं. यह ईरान के सबसे जरूरी औद्योगिक और सैन्य केंद्रों में से एक है इसलिए युद्ध के दौरान अमेरिका-इजरायल के निशाने पर है. हाल ही में 4 अप्रैल को इस शहर के परमाणु ठिकाने के पास हमले की खबर आई थी.

( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Bushehr Nuclear Plant: अमेरिका और इजरायल ने पिछले 37 दिनों में ईरान के बुशहर शहर पर चार बार हमला किया है. ये शहर ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां एक अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट है. 28 फरवरी को ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ शुरू होने के बाद से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास कई मिसाइलें और ड्रोन गिर चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने ऐसे किसी भी हमले कारण बड़ी दुर्घटना होने की चेतावनी दी है. लेकिन, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से सबसे ज्यादा खतरा ईरान को नहीं है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर यहां कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो ईरान शायद बच जाए लेकिन, कई खाड़ी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

सबसे ज्यादा खतरा इन शहरों को

ईरान के बुशहर शहर में मौजूद 915-मेगावाट का एकमात्र प्रेशराइज़्ड वॉटर रिएक्टर IAEA की सुरक्षा निगरानी में काम करता है. यह जमीन के ऊपर, फारसी खाड़ी (Persian Gulf) के सामने एक खुले समुद्री तट पर स्थित है. इसके चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है. बुशहर सीधे पानी के संपर्क में है.

कुवैत सिटी इस प्लांट से सिर्फ 281 किलोमीटर दूर है. मनामा यहां से 300 किलोमीटर दूर है. दोहा की बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूरी 408 किलोमीटर है. इसी तरह दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाने वाला शहर दुबई यहां से 600 किलोमीटर दूर है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो ईरान के अपने बड़ी आबादी वाले इलाकों पर इसका असर बहुत कम होगा. ईरान के जाग्रोस पर्वत एक प्राकृतिक ढाल का काम करेंगे. लेकिन, यहां चलने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं किसी भी रेडियोएक्टिव रिसाव को पड़ोसी खाड़ी देशों और होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर ले जाएंगी.

IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी इस खतरे को लेकर आगाह कर चुके हैं. ग्रॉसी ने बुशहर को ईरान की एकमात्र ऐसी न्यूक्लियर साइट बताया है जहां किसी हमले के नतीजे सबसे ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं. यह एक चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है और हजारों किलोग्राम न्यूक्लियर सामग्री मौजूद है. बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की स्थिति में अगर कोई प्रोजेक्टाइल सीधे इस पर गिरता है तो पर्यावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियोएक्टिविटी फैल सकती है. IAEA के डायरेक्टर जनरल चेतावनी दे चुके हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट साइटों या आस-पास के इलाकों पर कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए. ऐसा हुआ तो चेरनोबिल से ज्यादा बुरी स्थिति पैदा हो सकती है.

बार-बार दी जा रही है चेतावनी

सेंटर फ़ॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार, बुशहर पर सीधा हमला या बिजली की लाइनों का नष्ट होना एक आपद को जन्म दे सकता है. इससे पूरे ईरान और आस-पास के खाड़ी देशों में आयोडीन-131 और सीजियम-137 फैल सकता है. ऐसी कोई भी दुर्घटना कुवैत, कतर और UAE में पानी को मीठा बनाने वाले इंफ़्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.

बता दें कि ईरान के बुशहर शहर में 250,000 लोग रहते हैं. यह ईरान के सबसे जरूरी औद्योगिक और सैन्य केंद्रों में से एक है इसलिए युद्ध के दौरान अमेरिका-इजरायल के निशाने पर है. हाल ही में 4 अप्रैल को इस शहर के परमाणु ठिकाने के पास हमले की खबर आई थी. हमले के दौरान एक प्रोजेक्टाइल पावर प्लांट के पास गिरा जिससे साइट के एक कर्मचारी की गिरते मलबे के नीचे आने से मौत हो गई. बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने यहां काम करने वाले अपने कर्मियों की निकासी तेज कर दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचता है तो इसके बुरे दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

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