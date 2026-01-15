Hindi World Hindi

If Us Strike In Iran What Are Targets Which Devastating Weapons Could Use

अगर हमला हुआ तो ईरान में क्या-क्या होगा अमेरिका का टारगेट, किन 3 विनाशकारी हथियारों का ट्रंप कर सकते हैं इस्तेमाल

Iran News: हवाई हमले फारस की खाड़ी क्षेत्र में एयरबेस की एक श्रृंखला से, या और दूर से होने की संभावना ज्यादा है, जिससे ईरान अपनी मिसाइलों से उन्हें टारगेट न कर सके.

(photo credit AI, for representation only)

Iran News: ईरान और अमेरिका के तनाव में गुरुवार को नरमी के संकेत मिले हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना को टाल दिया है. वहीं तेहरान के एक मंत्री ने भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी. पर अब भी ईरान में अमेरिका के हमले की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है. आइये जानते हैं कि अगर अमेरिका ईरान में हमले करता है तो उसके निशाने पर क्या होगा और वाशिंगटन की फोर्स किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह बिना आम जनता को निशाना बनाए ईरान की सरकार और सेना पर हमला करे.

नेताओं के घर, दफ्तर और IRGC का बिजनेस



ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ एशिया इंस्टीट्यूट के विज़िटिंग फेलो पीटर लेटन ने संभावित आम नागरिकों के मारे जाने के बारे में सावधानी बरतने की बात दोहराई है. उन्होंने कहा कि शासन के नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हमला करने से एक संदेश जाएगा. ईरानी नेतृत्व और IRGC के पास पूरे देश में कई तरह के कमर्शियल बिजनेस और पैसे कमाने वाले उद्यम हैं. उन खास सुविधाओं पर हमला करें जो व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं.

अमेरिका किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है?

विश्लेषकों ने कहा कि पिछले गर्मियों में परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले में B-2 बॉम्बर सबसे आगे थे, लेकिन अब हालात अलग हैं. अमेरिका के दूसरे हथियारों के लिए ज्यादा सही हो सकते हैं. क्षेत्रीय IRGC मुख्यालयों और ठिकानों पर (टॉमहॉक मिसाइल) क्रूज मिसाइलों से हमला किया जा सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

कैसे फायर होती है टॉमहॉक

बेहद सटीक टॉमहॉक मिसाइलों को अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों और सतह के जहाजों से ईरानी तटों से काफी दूर से दागा जा सकता है.

जॉइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल



एक और क्रूज मिसाइल का विकल्प जॉइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल (JASSM) है. 453 किलो का वॉरहेड ले जाने वाली और 1,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली JASSM को ईरानी तटों से काफी दूर से अमेरिकी वायु सेना के कई जेट विमानों (F-15, F-16 और F-35 फाइटर और B-1, B-2, B-52 बॉम्बर और F/A-18 फाइटर) से दागा जा सकता है.

ड्रोन



विश्लेषकों ने कहा कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लेटन ने कहा, चालक दल वाले विमानों द्वारा कम दूरी के हथियार या फ्री फॉल बम गिराने की संभावना कम है क्योंकि इसे बहुत जोखिम भरा माना जाएगा.