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खार्ग द्वीप की जंग: अमेरिकी सैनिक उतरे तो ईरान लगा देगा 3 करोड़ बैरल कच्‍चे तेल में आग?

Kharg Island: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक खार्ग में उतरे तो ईरान वहां मौजूद तीन करोड़ बैरल तेल में आग लगा सकता है.

Published date india.com Published: April 1, 2026 2:01 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
खार्ग द्वीप की जंग: अमेरिकी सैनिक उतरे तो ईरान लगा देगा 3 करोड़ बैरल कच्‍चे तेल में आग?
(photo credit AI, for representation only)

Kharg Island:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप के दो से तीन हफ्ते के भीतर ईरान युद्ध खत्म करने की घोषणा के बाद भी न तो तेहरान पर हमले रुक रहे हैं और न अमेरिकी सैनिकों की संख्या खाड़ी देशों में कम हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमला करने पर तीन बड़े प्लान पर विचार तो किया लेकिन, हर एक में इतनी चुनौती है कि सभी मिशन इंपासिबल ही लग रहे हैं. फिर अगले दो से तीन हफ्ते में होगा क्या?

खार्ग द्वीप पर उतरे तो जला देगा ईरान

आठ किलोमीटर लंबे, 4.5 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप ईरान का खजाना है. ईरान का 90 फीसदी तेल यहीं से तेल निर्यात होता है. टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर, वॉशिंगटन वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नया रूप दे सकता है और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर दबाव डाल सकता है, जो ईरानी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है.

दूसरी ओर, इस मिशन को रोकने के लिए ईरान ने समुद्री सीमा पर एक लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं. विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों को रोकने के लिए ईरान खार्ग द्वीप पर मौजूद अपने तेल में आग भी लगा सकता है. अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिकी सैनिकों की जान पर बड़ा खतरा होगा. याद रखें कि खार्ग में कोई तेल का कुआं नहीं है, बल्कि यहां तेल का गोदाम है. एक अनुमान के मुताबिक, खार्ग में 2 से तीन करोड़ बैरल तक तेल हो सकता है.

दूसरा टारगेट भी असंभव

अमेरिका ईरान पर अंतिम जमीनी प्रहार इसलिए करना चाहता है क्योंकि ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना है. यह ईरान का वही 440 किलो यूरेनियम है जिसे 60 फीसदी संवर्धित किया जा सकता है. लेकिन, ईरान में साइट पर ज्यादा संख्या अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है और अमेरिकी सैनिकों के बंधक बनने का भी खतरा है. अगर सैनिक बंधक बनते हैं तो ईरान अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाल सकता है और अमेरिका के भीतर भी लोगों का गुस्सा फूटेगा.

होर्मुज पर सात द्वीपों का पहरा

अमेरिका यूएनएस त्रिपोली की मदद से होर्मुज को खोलने की कोशिश कर सकता है. यह मिशन भी आसान नहीं है क्योंकि यहां ईरान के 7 और द्वीप हैं. यहां ईरान की आईआरजीसी के 25 हजार से ज्यादा सैनिक हो सकते हैं. 

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अंतिम प्रहार के लिए अमेरिका की क्या है तैयारी

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, 10000 से ज्यादा अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक पहले ही मध्य पूर्व में तैनात किए जा चुके हैं. इनमें USS Tripoli (LHA-7) पर सवार लगभग 2,500 मरीन भी शामिल हैं. यह एक आधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट जहाज हैं, जिससे F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान और Osprey विमान लॉन्च किए जा सकते हैं.

USS Boxer (LHD-4) सहित अन्य एम्फीबियस जहाज भी रास्ते में हैं. यह अमेरिका के उस प्रयास को दिखाता है जिसे अधिकारी बार-बार अधिकतम विकल्प तैयार करना बताते हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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