अबू धाबी में खुलेगा IIT कैंपस, UAE में PM मोदी की मौजूदगी में फैसला; इससे पहले तंजानिया में हो चुकी है स्थापना

IIT in Abu Dhabi: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली का परिसर अबू धाबी में स्थापित किया जायेगा. ये दूसरा मौका है कि जब भारत के बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में से एक आईआईटी का कैंपस देश के बाहर खुलेगा. पश्चिमी एशिया में ये पहला IIT कैंपस होगा. जबकि इससे पहले तंजानिया में IIT कैंपस स्थापित हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग के साथ इस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक दिवसीय यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे. उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की. इस एक दिवसीय यात्रा के बाद पीएम मोदी UAE से भारत के लिए रवाना हो लिए हैं.

#WATCH | Union Minister of Education Dharmendra Pradhan says, “India has signed an MoU with the Education and Knowledge dept of Abu Dhabi for setting up the IIT Delhi campus there. This will help India in developing globally.” pic.twitter.com/4AZR6w1zSg — ANI (@ANI) July 15, 2023

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह जानकारी देते हुए ट्वीट किया, ‘‘ आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी परिसर पारस्परिक समृद्धि और वैश्विक भलाई के लिए ज्ञान की ताकत का लाभ उठाने का खाका तैयार करेगा.’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर से भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक नया अध्याय शुरू होगा.